Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков в интервьюобъяснил, что стало залогом успеха «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом», а также поделился мыслями по поводу борьбы красно-белых и красно-зеленых в турнирной таблице Премьер-лиги.- Игра в дерби понравилась, игра смотрелась. Команды не отсиживались в обороне, а при получении мяча пытались организовывать быстрые атаки, шла игра на встречных курсах, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Понятно, что в первом тайме «Спартаку» повезло, когда Смолов не забил мяч в пустые ворота. Сделай он счет 1:1 — все могло пойти по другому сценарию. И в принципе «Спартак» наказал своего соперника за ошибки, поведя 2:0. Казалось бы, красно-белые должны были это преимущество спокойно довести до конца, но «Локомотив» взвинтил темп и стал более активно играть, прессинговать хозяев на их половине поля, и у «Спартака» пошли ошибки. Понятно, что в такой ситуации нужно было постараться забить быстрый гол, чтобы оставалось время для второго мяча. Смолов, считаю, провел неплохой матч, но не забил в двух 200-процентных ситуациях. Игра прошла довольно живо и до последнего держала в напряжении до конца.- Думаю, это вообще его сегодняшнее состояние. Однако эта неуверенность пошла как раз с чемпионата мира, но не с того момента, когда он не забил пенальти, а вообще с первого матча, когда он не мог найти свою игру, потом был заменен на Дзюбу и вообще проводил оставшееся время на скамейке запасных, выходя периодически на замену. Думаю, это состояние у него присутствует. Понятно, что своей игрой и голами он может выйти из этой ситуации. Но мы видим, насколько глубоко у него все это сидит и во что выливается его неуверенность. На его месте, чувствуя эту неуверенность, я бы какое-то время вообще не подходил к 11-метровой отметке.- На сто процентов. Рука была в неестественном положении, была наверху. Рассказов пытался предотвратить удар по своим воротам. Удаление, конечно, тоже закономерно.- «Спартак» играет с «Анжи» в следующем туре. Мне кажется, шансы на победу здесь велики. Наверняка в последних матчах задача — набрать максимальное количество очков до зимней паузы. Понятно, что зимой будут изменения. Это и главный тренер «Спартака» обозначил, что некоторым игрокам придется покинуть клуб. Кто-то придет в команду, и она уже будет выстраиваться под нового главного тренера. И там мы уже только можем ждать и смотреть, что из этого получится. Думаю, что сейчас у «Спартака» больше шансов опередить красно-зеленых. Мне кажется, никто не сомневается, что победа над аутсайдером «Анжи» будет достигнута.