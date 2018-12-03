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Александр Бубнов: Кононов вовремя внес коррективы в матч с "Локо"

Бывший игрок "Спартака" Александр Бубнов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1).

"Спартак" лучше провёл первый тайм, заслуженно выиграл его благодаря лучшему движению и индивидуальному мастерству игроков. Ханни, по сути, отдал две голевые передачи, пусть в первом случае в дело вмешался рикошет.

Тем не менее ключевой момент матча - нереализованный пенальти "Локомотива". У команды Юрия Сёмина было бы достаточно времени, чтобы как минимум спасти игру, оказавшись в большинстве. Красно-белым пришлось бы значительно труднее, а так они действовали по счёту, Олег Кононов провёл замены, внёс коррективы", - цитирует эксперта Sportbox.
Теги: Бубнов Кононов Локомотив Спартак
Сегодня, 14:13
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#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:07)
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Болеет за:
«Локомотив»
Только благодаря индивидуальному мастерству, если бы Спартак был лучше готов физически, то не лежали бы на поле во втором тайме и опали как снопы после финального свистка.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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