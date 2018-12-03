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Денис Глушаков попал в ТОП "Яндекса" по запросу - "Почему не любят"

Пользователи "Яндекса" проявляют повышенный интерес к подробностям конфликта между полузащитником московского "Спартака" Денисом Глушаковым и болельщиками клуба.

По запросу в поисковой системе "Почему не любят" первым предложенным вариантом является именно фамилия капитана красно-белых.

Денис Глушаков попал в ТОП "Яндекса" по запросу - "Почему не любят"
"Чемпионат"
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 14:51
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