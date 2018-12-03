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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Роман Зобнин: спасибо огромное команде за поддержку!
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, продолжающий восстанавливаться после операции на мениске, поблагодарил одноклубников за поддержку.
Накануне перед началом матча с "Локомотивом" (2:1) красно-белые вышли на поле в майках с портретами Зобнина и защитника Самуэля Жиго, который также травмирован.
"Спасибо огромное всей команде за поддержку! И передаю привет от Жиго. Он тоже проходит курс лечения здесь, в итальянской клинике. Восстановление идёт по плану. Выполняю примерно те же упражнения, что и после операции на "крестах", но на этот раз всё проходит куда легче. Надеюсь, уже скоро буду полностью здоров.
Рад, что вчера случилась такая драматичная победа над "Локо". Поздравляю Дениса Глушакова и Луиса Адриано с важными голами. И спасибо Артёму Реброву за стойкий характер! Вообще, все ребята бились, не жалели себя. Пусть восстанавливаются поскорее. Теперь нужно закрепить успех в оставшихся матчах года - в Кубке с "Уралом", в чемпионате с "Анжи" и в Лиге Европы с "Вильярреалом". Вперёд, "Спартак", - цитирует Зобнина пресс-служба клуба.
Накануне перед началом матча с "Локомотивом" (2:1) красно-белые вышли на поле в майках с портретами Зобнина и защитника Самуэля Жиго, который также травмирован.
"Спасибо огромное всей команде за поддержку! И передаю привет от Жиго. Он тоже проходит курс лечения здесь, в итальянской клинике. Восстановление идёт по плану. Выполняю примерно те же упражнения, что и после операции на "крестах", но на этот раз всё проходит куда легче. Надеюсь, уже скоро буду полностью здоров.
Рад, что вчера случилась такая драматичная победа над "Локо". Поздравляю Дениса Глушакова и Луиса Адриано с важными голами. И спасибо Артёму Реброву за стойкий характер! Вообще, все ребята бились, не жалели себя. Пусть восстанавливаются поскорее. Теперь нужно закрепить успех в оставшихся матчах года - в Кубке с "Уралом", в чемпионате с "Анжи" и в Лиге Европы с "Вильярреалом". Вперёд, "Спартак", - цитирует Зобнина пресс-служба клуба.
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