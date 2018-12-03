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Роман Зобнин: спасибо огромное команде за поддержку!

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, продолжающий восстанавливаться после операции на мениске, поблагодарил одноклубников за поддержку.

Накануне перед началом матча с "Локомотивом" (2:1) красно-белые вышли на поле в майках с портретами Зобнина и защитника Самуэля Жиго, который также травмирован.

"Спасибо огромное всей команде за поддержку! И передаю привет от Жиго. Он тоже проходит курс лечения здесь, в итальянской клинике. Восстановление идёт по плану. Выполняю примерно те же упражнения, что и после операции на "крестах", но на этот раз всё проходит куда легче. Надеюсь, уже скоро буду полностью здоров.

Рад, что вчера случилась такая драматичная победа над "Локо". Поздравляю Дениса Глушакова и Луиса Адриано с важными голами. И спасибо Артёму Реброву за стойкий характер! Вообще, все ребята бились, не жалели себя. Пусть восстанавливаются поскорее. Теперь нужно закрепить успех в оставшихся матчах года - в Кубке с "Уралом", в чемпионате с "Анжи" и в Лиге Европы с "Вильярреалом". Вперёд, "Спартак", - цитирует Зобнина пресс-служба клуба.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 15:14
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#2  oksva  Спб (Сегодня, 15:23)
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Болеет за:
«Спартак»
Выздоровевшие Зобнин и Жиго нас заметно усилят весной . Здоровья , парни , вы очень нужны Спартаку .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#1  Winner  бывш. Усинск (Сегодня, 15:18)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья, парни, вы для нас очень важны!!!


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Не любишь Спартак - твои проблемы.
Из-за этого нормальных людей напрягать не надо
Регистрация: 9.04.2009 [жалоба]
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