УЕФА создаёт новый еврокубок. Нам это только во вред

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В турнире будут принимать участие 32 команды.



Они будут разбиты на группы по четыре - победители играют в плей-офф (начинают с 1/8), вторые места проводят предварительный раунд с командами первой Лиги Европы, которые заняли 3 места своих квартетах.



Проводить матчи будут по четвергам.



Победитель получает путевку в Лигу Европы на следующий сезон.



Клубный футбол получит ещё один турнир в ближайшие годы - вторую Лигу Европы - и по значимости он будет последним. Что из себя представляет новшество УЕФА и почему русский футбол будет только страдать.Десять лет назад кубок УЕФА прекратил своё существование. На его место пришла Лига Европы. На самом-то деле, никаких изменений не последовало: это был тот же самый турнир, только с новым логотипом, гимном и названием. Европейский футбольный союз решился на ребрендинг, поскольку кубку УЕФА большинство именитых команд не придавало особого значения, да и широкую публику вторичные игры не очень привлекали. Помогло ли? Не особо. Лига Европы так же оказалась достаточно проходным мероприятием.Теперь руководители европейского футбола пошли на куда более серьёзные меры. И заодно - подумали о финансовой составляющей.На этих выходных УЕФА объявила о создании третьего еврокубка. Разговоры ходили ещё летом, но конкретика появилась только сейчас. Турнир начнется в сезоне 2021/22, а рабочее его название - Europa League 2. Предназначен он для тех команд, которые не могут пробиться через квалификацию Лиги Европы, то есть даже не средних коллективов по европейским меркам.Как же будет выглядеть формат новых соревнований?УЕФА хочет повысить престижность Лиги Европы. Участников станет меньше - вместо 48 команд, проходить в групповой этап будет всего 32. Соответственно, снижается количество групп - с 12 до 8. Благодаря этому в турнире станет меньше проходных матчей, а откровенно слабые клубы просто не смогут туда пробиться.Получается, что в ЛЕ будут попадать 10 команд от пяти топовых клубных чемпионатов, 10 - вылетевших на последней стадии квалификации Лиги Чемпионов, ещё 10 - тех, что прошли через квалификацию (вылетевшие на ранней стадии ЛЧ), одна команда из шестого по значимости чемпионата и победитель нового третьего турнира.Больше привлекательных вывесок - больше денег от турнира. Да и на скромной второй Лиге Европы будет возможно что-нибудь заработать.Правда, президент УЕФА Александер Чеферин сформулировал это слегка по-другому:- Новый клубный турнир УЕФА сделает еврокубки более инклюзивными, чем когда-либо прежде. Больше матчей для большего количества клубов, больше ассоциаций на групповых этапах. Турнир вырос из постоянного диалога с клубами через Ассоциацию европейских клубов.Все клубы выражали заинтересованность в том, чтобы увеличить шансы на более регулярное участие в еврокубках. Это стало возможным благодаря стратегическому подходу. Результат соответствует задачам УЕФА повышать параллельно уровень и доступность наших клубных турниров.Здесь всё элементарно - для российских команд теперь будет меньше возможностей встретиться с топовыми европейскими представителями. А именно за это мы ждём и любим еврокубки.Уже сейчас понятно, как будут распределяться путёвки. Предположим, к лету 2021 года наш чемпионат останется на шестом месте в европейском ранге.Чемпион и обладатель серебряных медалей попадают прямиком в групповую стадию Лиги чемпионов. Третьи призёры играют в квалификации главного турнира Европы - и в случае вылета они попадают в ЛЕ. Четвёртый клуб начинает в первосортной Лиге Европы, а вот пятая и шестая - отправляются в новый турнир, где никого из интересных соперников встретить не получится.Конечно, в Лиге Европы было много скучного и проходного. Но шанс попасться на что-то интересное у наших команд, замыкающих лидирующую группу, был. А это всегда событие, когда к скромному (даже по нашим меркам) клубу приезжает один из европейских грандов. Это элементарно полезно для развития футбола в стране.Теперь таких возможностей у наших клубов будет куда меньше.