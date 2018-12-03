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Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, что некоторые иностранные игроки его команды тяжело перенесли мороз в матче с "Енисеем" (1:1).

"Думбия уже в перерыве попросил, чтобы его заменили. Я видел, что толку от него на поле не было, он просто ходил и дышал в перчатки. Другой пример - Мохаммади. Он очень быстрый игрок, его мало кто может обогнать, но в Красноярске его обходили, как стоячего.

Но я даже не стал ему что-то говорить в перерыве, потому что понимал условия. Если у меня у глаза мороз резал, что про ребят говорить. Многие говорили, что ничего не видят на поле.

То, что случилось в Красноярске, повторяться не должно. Сначала градусник показывают одну температуру, через пять минут - другую. Разве это нормально? Я ведь предложил их спортивному директору снять штаны и сыграть в футбол с игроками, но он отказался", — приводит слова Рахимова "СЭ"
Теги: Рахимов Ахмат Енисей
Сегодня, 15:39
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#7  Блаженный  Ташкент (Сегодня, 17:30)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и поиграть

Директор "Енисея" смутился и сказал "Извините, я не из тех.."
Регистрация: 18.04.2010 [жалоба]
#6  diego milito 22   (Сегодня, 16:13)
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Болеет за:
«Спартак»
Это Сереге Фурсенки нужно предложить снять штаны и посидеть голой задницей на ледяном красноярском ветру. В его бытность президентом РФС принимали переход ЧР на "осень-весна".
Также нужно сделать такое предложение руководству РПЛ, составляющей календарь матчей, но никак не спортивному директору ФК "Енисей".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#5  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 16:08)
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«Ростов»
Городовой,
там бы извиняться долго пришлось перед главой))
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (Сегодня, 16:06)
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
А своему шефу почему не предложил?Это же вроде он принимал решение об отказе поменяться матчами?


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#3  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 16:02)
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«Спартак»
Бл*ть, ну что вы упертые какие!!! Реально бараны!!!
Ну сидят в РФС дебилы, ну приняли они такой календарь, к Енисею какие претензии?! Они вам и кругами предложили поменяться и в манеже сыграть вам всё не нравится!!! Лишь бы по ныть...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#2  DROOZD  брянск (Сегодня, 15:51)
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Болеет за:
«Спартак»
Енисей же вродь предлагал поменяться кругами,не


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 15:40)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Неправильно понял laughing


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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