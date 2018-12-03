Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (7)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (7)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (55)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (55)
10:26
Илья Геркус: это был не наш день (5)
Илья Геркус: это был не наш день (5)
10:08
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (9)
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (9)
08:56
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (20)
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (20)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался
Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов рассказал, что некоторые иностранные игроки его команды тяжело перенесли мороз в матче с "Енисеем" (1:1).
"Думбия уже в перерыве попросил, чтобы его заменили. Я видел, что толку от него на поле не было, он просто ходил и дышал в перчатки. Другой пример - Мохаммади. Он очень быстрый игрок, его мало кто может обогнать, но в Красноярске его обходили, как стоячего.
Но я даже не стал ему что-то говорить в перерыве, потому что понимал условия. Если у меня у глаза мороз резал, что про ребят говорить. Многие говорили, что ничего не видят на поле.
То, что случилось в Красноярске, повторяться не должно. Сначала градусник показывают одну температуру, через пять минут - другую. Разве это нормально? Я ведь предложил их спортивному директору снять штаны и сыграть в футбол с игроками, но он отказался", — приводит слова Рахимова "СЭ"
"Думбия уже в перерыве попросил, чтобы его заменили. Я видел, что толку от него на поле не было, он просто ходил и дышал в перчатки. Другой пример - Мохаммади. Он очень быстрый игрок, его мало кто может обогнать, но в Красноярске его обходили, как стоячего.
Но я даже не стал ему что-то говорить в перерыве, потому что понимал условия. Если у меня у глаза мороз резал, что про ребят говорить. Многие говорили, что ничего не видят на поле.
То, что случилось в Красноярске, повторяться не должно. Сначала градусник показывают одну температуру, через пять минут - другую. Разве это нормально? Я ведь предложил их спортивному директору снять штаны и сыграть в футбол с игроками, но он отказался", — приводит слова Рахимова "СЭ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.