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Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Зенита"

Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и петербургского "Зенита" на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кангва.

Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.

"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольникво, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Нету, Маммана, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
Теги: Арсенал Тула Зенит
Сегодня, 18:34
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(5)
#10  vertel  латвия (Сегодня, 19:30)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Догадается ли Дзюба вернуть должок своему клубу, не пустившего его в ЛЧ?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#9  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:18)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сэба после температуры в холод.. Зенит, только победа!
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 19:05)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Победа ФК Зенит, 0-2, Зенит.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 19:00)
  • -2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
???Ерохин в защите

Да нет, крайних защитников считай нету, вынужден играть по схеме, где их функции будут выполнять Мак и Кузяев, в двух матчах сработало.
Лишь бы антошку не выпускал, даже такой терпеливый, как я, разочаровался в нём.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  GS  Москва (Сегодня, 19:00)
  • +2
  •  (6)

Цитата: diego milito 22
-8 в Туле, не самая комфортная погода для футбола.

И судя по фотке, поле - айс.
Главное, без травм мужикам.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#5  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 18:55)
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Болеет за:
«Зенит»
Что с Шатовым? Травма или всё хуже???


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
#4  diego milito 22   (Сегодня, 18:52)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
-8 в Туле, не самая комфортная погода для футбола.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 18:51)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
???Ерохин в защите

Ты вообще последние матчи команды смотрел?Семак вернулся к автобусу Уфы и трем центральным это очевидно.До этого все хитрил и рассказывал о дефиците оборонцев.В запасе четыре крайних защитника и два основных,но схема прежняя и скорее всего надолго.это Семак умеет, попытки переиграть интеллектуально закончились на Гончаренко.На самом деле схема неплохая.В обороне закрываются все зоны,и Мак и Кузяев на флангах интереснее чем Шатов и Дриусси,да и в центре три игрока друг друга страхуют.Другое дело что с атакой беда.Удачи нам.Если команда хочет золота нужно сегодня побеждать обязательно.Как угодно.Хоть со стандартов,хоть с игры.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  scorpion 69  колпино (Сегодня, 18:46)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenitchik123
???Ерохин в защите

да скорей всего в оттяжке к обороне а схема и так понятная 3-5-2
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#1  zenitchik123   (Сегодня, 18:43)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
???Ерохин в защите
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
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