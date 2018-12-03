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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (61)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (61)
10:26
Илья Геркус: это был не наш день (5)
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10:08
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (11)
Денис Попов: у Глушакова есть лишь два варианта - пойти на мировую с фанатами или уйти из команды (11)
08:56
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (22)
Алана Мамаева: Паша променял семью на шлю*у, из-за которой и начался конфликт с водителем (22)
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и "Зенита"
Стали известны стартовые составы тульского "Арсенала" и петербургского "Зенита" на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольникво, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Нету, Маммана, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Сокол, Крикуненко, Берхамов, Горбатенко, Ивакин, Лесовой, Аджоев, Ожегович.
"Зенит": Лунёв, Анюков, Иванович, Мевля, Ерохин, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Дзюба, Дриусси.
Запасные: Кержаков, Рыбиков, Смольникво, Терентьев, Чернов, Набиуллин, Нету, Маммана, Оздоев, Краневиттер, Маркизио, Заболотный.
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