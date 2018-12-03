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Потенциальный новичок "Спартака" Айртон во вторник пройдет медосмотр в Риме

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас сегодня вылетает из Рио-де-Жанейро в Рим, где во вторник пройдет медосмотр перед вероятным переходом в "Спартак".

После этого игрок должен заключить соглашение с красно-белыми. Сумма трансфера, по данным Globoesporte, составит 7 миллионов евро.

21-летний бразилец выступает за "Флуминенсе" на позиции левого защитника. Он провел 3 матча за молодежную сборную Бразилии.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:08
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#2  tar-tas  Moskwa (Сегодня, 19:21)
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online

То ли, на Сильву, то ли, на Каку похож.

Впереди шустрый, но бестолковый.

Педророше - компания?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Сегодня, 19:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Если вероятный, зачем медобследование? Или Федун хочет посмотреть на него голенького?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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