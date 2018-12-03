Потенциальный новичок "Спартака" Айртон во вторник пройдет медосмотр в Риме

Защитник "Флуминенсе" Айртон Лукас сегодня вылетает из Рио-де-Жанейро в Рим, где во вторник пройдет медосмотр перед вероятным переходом в "Спартак".После этого игрок должен заключить соглашение с красно-белыми. Сумма трансфера, по данным Globoesporte, составит 7 миллионов евро.21-летний бразилец выступает за "Флуминенсе" на позиции левого защитника. Он провел 3 матча за молодежную сборную Бразилии.