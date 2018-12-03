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"Краснодар" и ЦСКА выразили соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локомотива"

"Краснодар" и ЦСКА выразили соболезнования в связи с гибелью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

"Выражаем искренние соболезнования "Локомотиву" в связи с трагедией. Соболезнуем родным и близким Алексея Ломакина, - сообщается в официальном Твиттере "Краснодара"."

"Выражаем свои соболезнования "Локомотиву", а также родным и близким Алексея", - сообщается в официальном Твиттере армейцев.
Теги: Краснодар Локомотив ЦСКА
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