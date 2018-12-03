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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Габулов: Россия может играть на победу с каждым соперником по отбору Евро-2020
Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов считает, что национальная команда может побороться за победу с каждым из соперников по отборочной группе Евро-2020.
"В нашу пользу должно сложиться несколько факторов: состояние футболистов сборной, отсутствие травмированных и грамотный тактический план на конкретный матч. С психологией и настроем проблем не возникнет - тренерский штаб сборной грамотно подведет команду к этим матчам.
С каждым соперником можно играть результативно и на победу. Безусловно, Бельгия - безоговорочный фаворит, эта команда и на чемпионате мира показала очень хороший результат, и в целом бельгийская школа футбола является одной из ведущих в Европе. Плюс по именам команда Бельгии - это, конечно, топ-сборная. Что касается нашего противостояния, то здесь все зависит от нас и от того, в каком состоянии будут бельгийцы", - цитирует Габулова ТАСС.
"В нашу пользу должно сложиться несколько факторов: состояние футболистов сборной, отсутствие травмированных и грамотный тактический план на конкретный матч. С психологией и настроем проблем не возникнет - тренерский штаб сборной грамотно подведет команду к этим матчам.
С каждым соперником можно играть результативно и на победу. Безусловно, Бельгия - безоговорочный фаворит, эта команда и на чемпионате мира показала очень хороший результат, и в целом бельгийская школа футбола является одной из ведущих в Европе. Плюс по именам команда Бельгии - это, конечно, топ-сборная. Что касается нашего противостояния, то здесь все зависит от нас и от того, в каком состоянии будут бельгийцы", - цитирует Габулова ТАСС.
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