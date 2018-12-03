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Александр Мостовой: тройка лучших в борьбе за "Золотой мяч" - Роналду, Месси, Гризманн
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой назвал свой вариант тройки лучших футболистов в борьбе за "Золотой мяч".
"Роналду, Месси и Гризманн, потому что один забивает 50 голов за сезон, другой — 40, а третий — 30. Из россиян в расширенный список никого не добавлю: не заслужили", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" от France Football состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 23:00 мск.
"Роналду, Месси и Гризманн, потому что один забивает 50 голов за сезон, другой — 40, а третий — 30. Из россиян в расширенный список никого не добавлю: не заслужили", - цитирует Мостового "Чемпионат.сом".
Напомним, что церемония вручения "Золотого мяча" от France Football состоится сегодня, 3 декабря, и начнётся в 23:00 мск.
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