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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (2)
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Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи
Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой, супруги капитана "Спартака", прокомментировал решение Никулинского районного суда Москвы, по которому снят обеспечительный арест со всех счетов футболиста.
– По предварительной информации Мосгорсуд частично отменил определение наложения ареста счетов, – заявил Жорин. – Мотивировочную часть мы получим через несколько недель. Когда получим его, поймем, чем руководствовался суд, когда отменял обеспечительные меры. Не хочу делать предположений, но уже происходят подозрительные вещи. Мы параллельно ведем два бракоразводных раздела имущества. В одном и том же городе, при одних и тех же законах Хамовнический и Никулинский суды на две одинаковые истории смотрят по-разному, несмотря на принцип единообразия судебной практики.
В любом случае уверен, что закон восторжествует, и мы убедим суд сделать запрос за более длительный период. Нам известно, что Глушаков вывел около 200 миллионов совместно нажитых рублей на некий счет пенсионного фонда. Сейчас Мосгорсуд отменил на него арест, удовлетворив основную апелляцию Глушакова. В любом случае получим достоверные данные, поскольку все транзакции были по счетам.
– Тогда чем руководствовался капитан "Спартака", если вся бухгалтерия – на поверхности?
– Это казалось бы. Например, по параллельному делу суд запросил выписку счетов за последние 5 лет. По Глушакову мы попросили сделать суд запрос о движении средств за последние три года, но по решению суда мы получили отчет всего за две недели, и туда не вошла дата, когда деньги были выведены. У нас есть даже точная дата в начале августа, а запрос сделан начиная с конца этого месяца. Чтобы это было признано допустимым доказательством, запрос должен сделать суд.
– Есть надежда, что надлежащий запрос по движению средств будет сделан?
– Надеемся, что это случайность. Мы обоснованно заявим повторное ходатайство на срок, когда были движения средств. Посмотрим, на что рассчитывал Мосгорсуд, отменяя обеспечительные меры на счетах. Сейчас Глушаков может вывести деньги, которые не успел, несмотря на то, что средства нажиты в период брака.
"Спорт-Экспресс"
– По предварительной информации Мосгорсуд частично отменил определение наложения ареста счетов, – заявил Жорин. – Мотивировочную часть мы получим через несколько недель. Когда получим его, поймем, чем руководствовался суд, когда отменял обеспечительные меры. Не хочу делать предположений, но уже происходят подозрительные вещи. Мы параллельно ведем два бракоразводных раздела имущества. В одном и том же городе, при одних и тех же законах Хамовнический и Никулинский суды на две одинаковые истории смотрят по-разному, несмотря на принцип единообразия судебной практики.
В любом случае уверен, что закон восторжествует, и мы убедим суд сделать запрос за более длительный период. Нам известно, что Глушаков вывел около 200 миллионов совместно нажитых рублей на некий счет пенсионного фонда. Сейчас Мосгорсуд отменил на него арест, удовлетворив основную апелляцию Глушакова. В любом случае получим достоверные данные, поскольку все транзакции были по счетам.
– Тогда чем руководствовался капитан "Спартака", если вся бухгалтерия – на поверхности?
– Это казалось бы. Например, по параллельному делу суд запросил выписку счетов за последние 5 лет. По Глушакову мы попросили сделать суд запрос о движении средств за последние три года, но по решению суда мы получили отчет всего за две недели, и туда не вошла дата, когда деньги были выведены. У нас есть даже точная дата в начале августа, а запрос сделан начиная с конца этого месяца. Чтобы это было признано допустимым доказательством, запрос должен сделать суд.
– Есть надежда, что надлежащий запрос по движению средств будет сделан?
– Надеемся, что это случайность. Мы обоснованно заявим повторное ходатайство на срок, когда были движения средств. Посмотрим, на что рассчитывал Мосгорсуд, отменяя обеспечительные меры на счетах. Сейчас Глушаков может вывести деньги, которые не успел, несмотря на то, что средства нажиты в период брака.
"Спорт-Экспресс"
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