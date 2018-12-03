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Дмитрий Хохлов: в расширенный список претендентов на "Золотой мяч" добавил бы Дзюбу

Главный тренер московского "Динамо" Дмитрий Хохлов назвал футболистов, которые достойны попасть в тройку лучших в борьбе за "Золотой мяч".

"Моя тройка по местам: Модрич, Гризманн и Мбаппе. Они показывали хорошую игру не только на чемпионате мира, а вообще в течение всего года.

В расширенный список из россиян добавил бы Дзюбу: мне понравилось, как он выступал и на чемпионате мира, и в целом по ходу сезона", - цитирует Хохлова "Чемпионат.сом".
Теги: Хохлов Дзюба
Сегодня, 21:04
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