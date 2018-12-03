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Андрей Аршавин: не планирую работать главным тренером

Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что не планирует работать в будущем главным тренером футбольной команды.

"Меня не интересует работа главным тренером. Да, работать в структуре клуба, мне бы хотелось, но подробно рассказывать о своем будущем я бы не хотел", - цитирует Аршавина "Спорт-Экспресс".
Теги: Аршавин
Сегодня, 21:54
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 22:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
прально, выше помощника дворника такого хама не возьмут))))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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