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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андрей Аршавин: не планирую работать главным тренером
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин заявил, что не планирует работать в будущем главным тренером футбольной команды.
"Меня не интересует работа главным тренером. Да, работать в структуре клуба, мне бы хотелось, но подробно рассказывать о своем будущем я бы не хотел", - цитирует Аршавина "Спорт-Экспресс".
"Меня не интересует работа главным тренером. Да, работать в структуре клуба, мне бы хотелось, но подробно рассказывать о своем будущем я бы не хотел", - цитирует Аршавина "Спорт-Экспресс".
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