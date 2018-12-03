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РФС выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локомотива"

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина.

"Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве", - говорится в твиттере РФС.
Теги: Локомотив
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