РФС выразил соболезнования в связи со смертью полузащитника "Локомотива"

Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи со смертью 18-летнего полузащитника молодежной команды "Локомотива" Алексея Ломакина."Российский футбольный союз выражает глубокие соболезнования родным и близким футболиста ФК "Локомотив" Алексея Ломакина, трагически скончавшегося в понедельник в Москве", - говорится в твиттере РФС.