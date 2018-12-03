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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Семак: третий гол нас обескуражил
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал о поражении от "Арсенала" (2:4).
"Причина поражения? Ошибки. Плохо сыграли в обороне. Все время отыгрывались. Третий гол нас обескуражил. Мы теряли мяч и не совсем правильно играли в обороне. Теряли мяч в центральной зоне и пропускали быстрые атаки. В футбол играют люди - так бывает", - сказал Семак.
"Причина поражения? Ошибки. Плохо сыграли в обороне. Все время отыгрывались. Третий гол нас обескуражил. Мы теряли мяч и не совсем правильно играли в обороне. Теряли мяч в центральной зоне и пропускали быстрые атаки. В футбол играют люди - так бывает", - сказал Семак.
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