Сергей Семак: третий гол нас обескуражил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал о поражении от "Арсенала" (2:4)."Причина поражения? Ошибки. Плохо сыграли в обороне. Все время отыгрывались. Третий гол нас обескуражил. Мы теряли мяч и не совсем правильно играли в обороне. Теряли мяч в центральной зоне и пропускали быстрые атаки. В футбол играют люди - так бывает", - сказал Семак.