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Сергей Семак: третий гол нас обескуражил

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в эфире телеканала "Матч Премьер" рассказал о поражении от "Арсенала" (2:4).

"Причина поражения? Ошибки. Плохо сыграли в обороне. Все время отыгрывались. Третий гол нас обескуражил. Мы теряли мяч и не совсем правильно играли в обороне. Теряли мяч в центральной зоне и пропускали быстрые атаки. В футбол играют люди - так бывает", - сказал Семак.
Теги: Семак Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 22:11
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(2)
#11  oksva  Спб (Сегодня, 23:07)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Цитата: coban
Цитата: Aseev Valeri
Не станешь ты Семак классным тренером.

Он смешной зато..

А Кононов с ГАЛАШАковым нет?

И ты смешной . Причём тут Спартак ? Ну , считаешь Семака классным тренером - твоё право . защищай его , приводи доводы свои , аргументы . А ты , по детскому принципу - " сам дурак " . и всё . Хотя , нет , ещё фамилию исковеркать , месть такая...


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#10  coban  сегодня (Сегодня, 22:58)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: leopold366
Если зимой не получат 3 качественных игроков, весной получат большие неприятности.

Нового тренера они зимой получат.. от Дедушки Мороза)))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#9  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 22:55)
  • 0
  •  (0)
online

Конечно, и с этим составом можно играть лучше, но претендовать на серьезное чемпионство нельзя. Так , калиф на час. Если зимой не получат 3 качественных игроков, весной получат большие неприятности.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#8  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:41)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Тут комментарии излишни. Пусть сами разбираются в абсурде который устроили.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#7  coban  сегодня (Сегодня, 22:38)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
А Кононов с ГАЛАШАковым нет?

А чем тебя Кононов то рассмешил?
Не, у вас сегодня с тремя защами и обидой на них же смешнее..
Просто гений юмора.


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#6  Apant1   (Сегодня, 22:37)
  • +2
  •  (2)
online

К сожалению у Зенита нет никакой тактики кроме пинпонга об Дзюбу, для команды претендующей на чемпионство этого может оказаться недостаточно, а главное выглядит это убого, даже дикторы уже прикалываются, что сейчас последует очередной навес на Дзюбу. Зимние сборы покажут способен ли Семак как тренер ставить игру, то что есть сегодня ставить уже не надо, оно уже есть и оно уже надоело
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#5  GPS   (Сегодня, 22:36)
  • 0
  •  (2)
online


В футбол играют люди - так бывает", - сказал Семак.


Скоро скоро на луга лягут белые снега
И метель о чем-то грустно запоет
А ведь было и тепло только жаль что все прошло
И никто мне это лето не вернет
Вот как бывает где лета звонкий крик
Вот как бывает где счастья светлый миг
Вот как бывает где этот летний сон
Вот как бывает растаял он...
laughing


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 22:34)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У Сирожи автобус маленький
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:34)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: coban
Цитата: Aseev Valeri
Не станешь ты Семак классным тренером.

Он смешной зато..

А Кононов с ГАЛАШАковым нет?
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Сегодня, 22:33)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Aseev Valeri
Не станешь ты Семак классным тренером.

Он смешной зато..
Плохо сыграли в обороне.

О как..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  Aseev Valeri  - (Сегодня, 22:17)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Реал»
Не станешь ты Семак классным тренером. На одни и те же грабли наступаешь.Аутсайдеры тебя имеют, как хотят.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
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