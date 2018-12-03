Станислав Черчесов: у Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Фёдор Чалов не играет за национальную команду."Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде. Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла.У Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной. Мы не имеем права выдёргивать оттуда игроков. Головин ни разу не играл в молодёжной сборной, хотя мог бы. Пускай молодые футболисты себя проявляют, мы внимательно на них смотрим и будем делать для себя выводы о том, кто нам поможет. Ни одного футболиста не будет на поле, если мы не уверены в нём", — сказал Черчесов в программе "Все на футбол".