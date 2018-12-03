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Станислав Черчесов: у Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Фёдор Чалов не играет за национальную команду.

"Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде. Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла.

У Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной. Мы не имеем права выдёргивать оттуда игроков. Головин ни разу не играл в молодёжной сборной, хотя мог бы. Пускай молодые футболисты себя проявляют, мы внимательно на них смотрим и будем делать для себя выводы о том, кто нам поможет. Ни одного футболиста не будет на поле, если мы не уверены в нём", — сказал Черчесов в программе "Все на футбол".

"Чемпионат.сом"
Теги: Черчесов Чалов Сборная России
Сегодня, 22:36
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#4  Goodmany  Russia (Сегодня, 23:10)
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  •  (2)
online

Черчесов: Чалова в команде не будет! Мне нужен только Заболотный! Антон я жду только тебя!
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 22:53)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Технично отбрил,ибо не нужно прыгать через ступеньку,иначе превратится в распиаренную пустышку,отсюда и не случайные параллели с Головиным
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  coban  сегодня (Сегодня, 22:48)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да, Чалов безусый пацан ещё..))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#1  cska1971  Москва (Сегодня, 22:39)
  • +3
  •  (5)

Да, Стас тот ещё выращиватель...)))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
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