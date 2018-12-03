Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:26
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
Станислав Черчесов: у Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, почему нападающий Фёдор Чалов не играет за национальную команду.
"Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде. Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла.
У Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной. Мы не имеем права выдёргивать оттуда игроков. Головин ни разу не играл в молодёжной сборной, хотя мог бы. Пускай молодые футболисты себя проявляют, мы внимательно на них смотрим и будем делать для себя выводы о том, кто нам поможет. Ни одного футболиста не будет на поле, если мы не уверены в нём", — сказал Черчесов в программе "Все на футбол".
"Чемпионат.сом"
"Чалова мы вызвали один раз, сейчас второй. Вызывали игрока, знакомимся с ним. Это молодой футболист, которому надо время, чтобы в нужный час выйти и быть полезным команде. Только так можно вырастить молодого футболиста, а не выпускать его, чтобы и он был в негативе, и команда не выиграла.
У Чалова ещё есть возможность играть в молодёжной сборной. Мы не имеем права выдёргивать оттуда игроков. Головин ни разу не играл в молодёжной сборной, хотя мог бы. Пускай молодые футболисты себя проявляют, мы внимательно на них смотрим и будем делать для себя выводы о том, кто нам поможет. Ни одного футболиста не будет на поле, если мы не уверены в нём", — сказал Черчесов в программе "Все на футбол".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.