Дмитрий Комбаров: Глушаков справедливо с капитанской повязкой

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о выборах капитана команды."Глушаков на тот момент был капитаном уже почти полтора года, и вдруг внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. Инициатива исходила от Карреры. Возможно, Денис его не устраивал чем-то и он хотел поменять капитана самым справедливым способом — голосованием команды. Ну и состоялось голосование, Денис набрал наибольшее количество голосов, причём превышающее чуть ли не в два раза остальных. Говорили про каких-то молодых ребят. Там было-то один-два игрока из "молодёжки". Ну может, три — это максимум. А перевес почти двукратный. Я считаю, голосование состоялось справедливое, честное и Денис справедливо с капитанской повязкой.Как отнёсся бы к словам Карреры, что больше капитана не выбираем и новым капитаном будет Луис Адриано? Нормально бы отнёсся, потому что это главный тренер, это его видение, решение. Если бы он назначил, то, наверное, никаких вопросов бы не возникало в сторону футболистов. Один раз задали бы вопрос тренеру, он ответил — всё, вопрос закрыли", — сказал Комбаров в эфире программы "8-16".