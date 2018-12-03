Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:26
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
Адвокат Дарьи Глушаковой – о снятии ареста со счетов капитана "Спартака": происходят подозрительные вещи (3)
15:39
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
Рашид Рахимов: я предложил спортивному директору "Енисея" снять штаны и сыграть в футбол, но он отказался (8)
14:02
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
Сергей Кирьяков: на месте Смолова, чувствуя неуверенность, не подходил бы к 11-метровой отметке (1)
13:14
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
"Помимо того, что иуда, так еще и жалкий трус!" - новое заявление фанатов "Спартака" о Глушакове (64)
Дмитрий Комбаров: Глушаков справедливо с капитанской повязкой
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о выборах капитана команды.
"Глушаков на тот момент был капитаном уже почти полтора года, и вдруг внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. Инициатива исходила от Карреры. Возможно, Денис его не устраивал чем-то и он хотел поменять капитана самым справедливым способом — голосованием команды. Ну и состоялось голосование, Денис набрал наибольшее количество голосов, причём превышающее чуть ли не в два раза остальных. Говорили про каких-то молодых ребят. Там было-то один-два игрока из "молодёжки". Ну может, три — это максимум. А перевес почти двукратный. Я считаю, голосование состоялось справедливое, честное и Денис справедливо с капитанской повязкой.
Как отнёсся бы к словам Карреры, что больше капитана не выбираем и новым капитаном будет Луис Адриано? Нормально бы отнёсся, потому что это главный тренер, это его видение, решение. Если бы он назначил, то, наверное, никаких вопросов бы не возникало в сторону футболистов. Один раз задали бы вопрос тренеру, он ответил — всё, вопрос закрыли", — сказал Комбаров в эфире программы "8-16".
"Чемпионат.сом"
"Глушаков на тот момент был капитаном уже почти полтора года, и вдруг внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. Инициатива исходила от Карреры. Возможно, Денис его не устраивал чем-то и он хотел поменять капитана самым справедливым способом — голосованием команды. Ну и состоялось голосование, Денис набрал наибольшее количество голосов, причём превышающее чуть ли не в два раза остальных. Говорили про каких-то молодых ребят. Там было-то один-два игрока из "молодёжки". Ну может, три — это максимум. А перевес почти двукратный. Я считаю, голосование состоялось справедливое, честное и Денис справедливо с капитанской повязкой.
Как отнёсся бы к словам Карреры, что больше капитана не выбираем и новым капитаном будет Луис Адриано? Нормально бы отнёсся, потому что это главный тренер, это его видение, решение. Если бы он назначил, то, наверное, никаких вопросов бы не возникало в сторону футболистов. Один раз задали бы вопрос тренеру, он ответил — всё, вопрос закрыли", — сказал Комбаров в эфире программы "8-16".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.