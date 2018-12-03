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Дмитрий Комбаров: Глушаков справедливо с капитанской повязкой

Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал о выборах капитана команды.

"Глушаков на тот момент был капитаном уже почти полтора года, и вдруг внезапно поднялся вопрос о новом голосовании. Инициатива исходила от Карреры. Возможно, Денис его не устраивал чем-то и он хотел поменять капитана самым справедливым способом — голосованием команды. Ну и состоялось голосование, Денис набрал наибольшее количество голосов, причём превышающее чуть ли не в два раза остальных. Говорили про каких-то молодых ребят. Там было-то один-два игрока из "молодёжки". Ну может, три — это максимум. А перевес почти двукратный. Я считаю, голосование состоялось справедливое, честное и Денис справедливо с капитанской повязкой.

Как отнёсся бы к словам Карреры, что больше капитана не выбираем и новым капитаном будет Луис Адриано? Нормально бы отнёсся, потому что это главный тренер, это его видение, решение. Если бы он назначил, то, наверное, никаких вопросов бы не возникало в сторону футболистов. Один раз задали бы вопрос тренеру, он ответил — всё, вопрос закрыли", — сказал Комбаров в эфире программы "8-16".

"Чемпионат.сом"
Теги: Комбаров Глушаков Спартак
Сегодня, 22:38
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(3)
#3  coban  сегодня (Сегодня, 22:55)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Там было-то один-два игрока из "молодёжки". Ну может, три

У нас прекрасная молодёжь, можно сказать-героическая(с)))


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#2  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 22:45)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Точка. Проехали!
#Фратриюнамыло


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#1  GPS   (Сегодня, 22:43)
  • -2
  •  (4)
online

Этот капитан никогда не станет майором...


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#СпартакБезГлушакова
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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