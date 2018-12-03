Дмитрий Комбаров: в "Спартаке" нет разногласий и группировок, мы одна семья

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров отметил, что на данный момент в московской команде нет разногласий."Все понимают, что сейчас не самый просто период в карьере и вообще в жизни Глушакова. Я думаю, для него в психологическом плане этот гол очень важен в том плане, что он теперь должен почувствовать ещё более серьёзную уверенность, показать болельщикам, что действительно он спартаковец, болеет душой за "Спартак", бьётся за него и забивает голы, когда предоставляется такая возможность. Надеюсь, это даст ему определённый толчок и развернёт фанатов, которые настроены против него.На данный момент в команде нет никаких разногласий, никаких группировок, подноготных за спиной или чего-то ещё — не дай бог. Наоборот, у нас костяк, коллектив, одна семья. Мы поддержали Дениса, все действительно понимают, какой у него период в карьере. Мы посчитали всей командой открыто, что нужно его поддержать. Не было такого, что кто-то кого-то просил, подговаривал. Решили, что необходимо его поддержать, чтобы он чувствовал поддержку от нас, что он часть семьи", — сказал Комбаров в эфире программы "8-16".