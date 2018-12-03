Дмитрий Комбаров: Кононов проповедует спартаковский футбол

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров поделился мнением о новом главном тренере красно-белых Олеге Кононове."Сравнивать его с другими тренерами некорректно. У него есть свой стиль и своя манера игры. Во всех командах, в которых он работал, мы видели и наблюдали его стиль. С его приходом мы ожидали этого, он проповедует именно спартаковский футбол. Все низом, акцент на короткие и средние пасы, минимум длинных передач", — сказал Комбаров в программе "8-16".