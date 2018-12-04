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Игорь Акинфеев: знаю каждую кричалку фанатов "Спартака" о себе

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в передаче "Вечерний Ургант" рассказал о дружбе с полузащитником "Спартака" Александром Самедовым. 32-летний российский вратарь признался, что знает многие кричалки фанатов красно-белых о себе.

"Еще со сборной начали дружить с Самедовым, он поздравил меня с 300-м сухим матчем. Я поздравил его с победой в матче 16-го тура чемпионата России против "Локомотива" (2:1), только он мне так и не ответил.

Кричалки фанатов "Спартака"? Знаю каждую кричалку о себе, любимую не стану называть. Думаю, что голкипер "Спартака" тоже в курсе речевок фанатов ЦСКА", - сказал Акинфеев.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев Спартак ЦСКА
Сегодня, 00:08
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#2  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 01:02)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Kolpino2
Хм. В 2002-м тоже был неприятно удивлен. Особенно узнав про подставную игру.

Вроде не пятница, а у тебя в башке уже одни тараканы...


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:23)
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  •  (6)

Хм. В 2002-м тоже был неприятно удивлен. Особенно узнав про подставную игру.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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