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Олег Кононов: у нас фантастическая конкуренция среди вратарей, но основной сейчас Ребров

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что в данный момент считает основным вратарём команды Артёма Реброва.

"На тренировках у нас фантастическая конкуренция между вратарями, но основным на данный момент я считаю Реброва. Максименко и Селихов очень серьёзно работают, чтобы изменить ситуацию.

Селихов только начал тренировки. Ему нужно ещё две недели, может, чуть больше, чтобы набрать кондиции", — сказал Кононов в программе "Футбол России".
Теги: Спартак Кононов Ребров
Сегодня, 08:55
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#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:29)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurynin60
Действительно Кононов то ли не замечает,. то ли слепо верит в старую гвардию, но Ребров при всем к нему уважении, постоянно допускает ошибки на выходах. У него нет чувства "я успею на перехват" т. е. давние проблемы с психологией, поэтому своими необдуманными выходами привозит голы практически в каждой игре .Максименко хорош на линии, но играет очень робко на выходах (когда ему пару-тройку раз досталось от соперников) даже когда подают во вратарскую площадь где он должен быть хозяином. Ему подтянуть этот недостаток и он смело конкурировал бы с Селиховым. А так Селихов однозначно лучший вратарь Спартака. Он играет расчетливо на выходах и в рамке отлично тянет, спасая команду. Побыстрее ыб восстанавливался. С Уралом лучше поставить Максименко.

то ли понимает, что нехер дергаться, все равно под откос отправят перед новым годом. Если у него Ребров лучший, то остальных надо просто выгонять из команды. Ноль в воротах, это лучше чем ничего.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 09:24)
  • +3
  •  (3)

Действительно Кононов то ли не замечает,. то ли слепо верит в старую гвардию, но Ребров при всем к нему уважении, постоянно допускает ошибки на выходах. У него нет чувства "я успею на перехват" т. е. давние проблемы с психологией, поэтому своими необдуманными выходами привозит голы практически в каждой игре .Максименко хорош на линии, но играет очень робко на выходах (когда ему пару-тройку раз досталось от соперников) даже когда подают во вратарскую площадь где он должен быть хозяином. Ему подтянуть этот недостаток и он смело конкурировал бы с Селиховым. А так Селихов однозначно лучший вратарь Спартака. Он играет расчетливо на выходах и в рамке отлично тянет, спасая команду. Побыстрее ыб восстанавливался. С Уралом лучше поставить Максименко.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  shtnk19  Москва (Сегодня, 09:14)
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас в Спартаке не тренер решает, кто выходит на поле
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 09:02)
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
ГТ Спартака слепой как крот или бзделоватый как заяц, у Реброва с психикой не в порядке и ориентацией в обостренной игровой ситуации, поэтому он в каждой игре привозит мяч в рамку путем закатывания соперником.

Пора и жене голос подать в защиту мужа с базарной речью.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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