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Александр Тарханов: у "Зенита" в обороне просто бардак!

Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу "Арсенала" над "Зенитом" (4:2).

"У "Зенита" в обороне полный бардак! Так играть нельзя. Вообще в этом матче весь "Зенит" "порол", не только оборона, но и опорная зона.

"Арсенал" намного лучше защищался, а у "Зенита" после потери мяча возврат был очень тяжёлый. Разрывы были большие между обороной и атакой, чем и воспользовался "Арсенал", - сказал Тарханов.

Спорт уик-энд
Теги: Тарханов Урал Зенит
Сегодня, 09:49
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#1  yuri  спб (Сегодня, 10:52)
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2 разные команды . Зенит домашний и в гостях . Если Семак с этой проблемой не справится, чемп станет украшением Восточной Европы. Психологию надо менять и чем скорее , тем и лучше.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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