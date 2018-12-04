Александр Тарханов: у "Зенита" в обороне просто бардак!

Советник президента "Урала" Александр Тарханов прокомментировал победу "Арсенала" над "Зенитом" (4:2)."У "Зенита" в обороне полный бардак! Так играть нельзя. Вообще в этом матче весь "Зенит" "порол", не только оборона, но и опорная зона."Арсенал" намного лучше защищался, а у "Зенита" после потери мяча возврат был очень тяжёлый. Разрывы были большие между обороной и атакой, чем и воспользовался "Арсенал", - сказал Тарханов.