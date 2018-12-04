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Олег Кононов: я доволен игрой Глушакова - свою работу он выполняет

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал о ситуации вокруг капитана команды Дениса Глушакова, у которого существует конфликт с болельщиками.

"Я говорил, что доверяю опытным игрокам. Тренер должен брать ответственность на себя и отвечать за это.

Что касается Глушакова, то игрок должен показывать преданность клубу результатами и своей игрой. Если он это делает и приносит результат, значит он предан клубу. Если нет, значит надо сделать так, чтобы наши пути расходились.

Я доволен игрой Глушакова, он качественно тренируется и выполняет свою работу на поле. Все три игры, что я руковожу "Спартаком", он отдавался полностью", — сказал Кононов в программе "Футбол России".
Теги: Кононов Глушаков Спартак
Сегодня, 09:55
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(5)
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 11:45)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
Цитата: МАРТ
на то он и тренер......но опорник на 5 мин. не должен головой впадении забивать гол..раньше он забивал из-за...
а потом Глух не успевает возвращаться...вот и игра без середины поля..

Нужен игрок в ЦЕНТР...сегодня Глух мечется по проруби......

не мешай человеку быть довольным. поболтается в проруби тренером, деньжат подрубит, чай в Спартаке щи то пожирнее чем в Туле. А потом нового даст Федун, чай не впервой.

да хули в туле


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:26)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
на то он и тренер......но опорник на 5 мин. не должен головой впадении забивать гол..раньше он забивал из-за...
а потом Глух не успевает возвращаться...вот и игра без середины поля..

Нужен игрок в ЦЕНТР...сегодня Глух мечется по проруби......

не мешай человеку быть довольным. поболтается в проруби тренером, деньжат подрубит, чай в Спартаке щи то пожирнее чем в Туле. А потом нового даст Федун, чай не впервой.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  МАРТ  тюмень (Сегодня, 11:23)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
на то он и тренер......но опорник на 5 мин. не должен головой впадении забивать гол..раньше он забивал из-за...
а потом Глух не успевает возвращаться...вот и игра без середины поля..

Нужен игрок в ЦЕНТР...сегодня Глух мечется по проруби......
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#2  Roganov   (Сегодня, 10:45)
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Ну а куда ж ему теперь деваться, как не отдаваться полностью-то? Надолго ли его хватит?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:04)
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Да не спасет тебя это. Все приходящее, только ОПГ вечно. Вынесут тебя из команды прямо на прощальный ужин.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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