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Валерий Газзаев: "Спартаку" нужна мощная и грамотная селекция

Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев оценил изменения в игре "Спартака" после назначения Олега Кононова.

"Я бы пока не спешил с выводами. Результаты неоднозначные, да и мало времени прошло. С одной стороны, две победы в чемпионате. С другой - "Спартаку" с его возможностями и составом ни при каких обстоятельствах нельзя проигрывать восьмой команде чемпионата Австрии.

А в воскресном дерби красно-белым повезло. Победу удалось достичь прежде всего благодаря запредельной самоотдаче и мужеству. У "Локомотива" было больше шансов забить.

Зимой "Спартаку" необходима мощная и грамотная селекция. Некоторые игроки уже не соответствуют уровню, тем высоким целям и задачам, которые стоят перед таким клубом, как "Спартак"", - цитирует Газзаева "СЭ".
Теги: Спартак Газзаев
Сегодня, 10:16
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#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 11:54)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: diego milito 22
Валера, расскажи, на каком этапе подготовки находится проект совместного чемпионата по футболу Россия и Украина?


joy Валерий Георгиевич кажется единственный человек, кто в это верил.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 10:35)
  • +3
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Валерий Георгиевич лучше бы это сказал Федуну в глаза.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  diego milito 22   (Сегодня, 10:33)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Валера, расскажи, на каком этапе подготовки находится проект совместного чемпионата по футболу Россия и Украина?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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