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Олег Кононов: сейчас для меня главное - командный дух и воля

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что он хочет видеть в команде.

"Я уже неоднократно повторял, что самое главное для меня сейчас - это фундамент. Он строится на единстве игроков, тренерского штаба, клуба, болельщиков. Если говорить конкретнее, то речь идёт о командном духе, силе воли команды. Победы начинаются в раздевалке и на базе. Когда игроки, как и тренеры, общаются и говорят друг другу правду в глаза. Этот процесс для меня сейчас самый основной", - сказал Кононов в программе "Футбол России".
Теги: Кононов Спартак
Сегодня, 10:36
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#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:32)
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Болеет за:
«Спартак»
Какой дух и воля? Одни сплошные интриги и дрязги. И постоянно из этого говна торчат одни и те же уши. А мы делаем вид, что вот сейчас то все закончится. Для того чтобы это кончилось раз и навсегда, надо беспристрастно и со всей жесткостью разобраться с теми кто позорит команду. Надо уметь резать нарыв, а не заговаривать его мантрами.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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