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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Олег Кононов: сейчас для меня главное - командный дух и воля
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов рассказал, что он хочет видеть в команде.
"Я уже неоднократно повторял, что самое главное для меня сейчас - это фундамент. Он строится на единстве игроков, тренерского штаба, клуба, болельщиков. Если говорить конкретнее, то речь идёт о командном духе, силе воли команды. Победы начинаются в раздевалке и на базе. Когда игроки, как и тренеры, общаются и говорят друг другу правду в глаза. Этот процесс для меня сейчас самый основной", - сказал Кононов в программе "Футбол России".
"Я уже неоднократно повторял, что самое главное для меня сейчас - это фундамент. Он строится на единстве игроков, тренерского штаба, клуба, болельщиков. Если говорить конкретнее, то речь идёт о командном духе, силе воли команды. Победы начинаются в раздевалке и на базе. Когда игроки, как и тренеры, общаются и говорят друг другу правду в глаза. Этот процесс для меня сейчас самый основной", - сказал Кононов в программе "Футбол России".
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