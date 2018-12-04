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Андрей Ещенко - о своей травме: заканчивать карьеру игрока точно не собираюсь

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко, которому было диагностировано подозрение на разрыв передней крестообразной связки, рассказал о своём настрое.

"Всё нормально, заканчивать карьеру точно не собираюсь. Я люблю футбол и буду играть дальше, силы пока позволяют.

Сильной боли я не почувствовал - нога заболела уже после игры. Если диагноз подтвердится, восстанавливаться буду около полугода. Но меня это не пугает", - цитирует защитника "Комсомольская правда".

В нынешнем сезоне 34-летний Ещенко провёл шесть матчей в чемпионате России.
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 13:22
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#4  ajax101  Москва (Сегодня, 14:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дай Бог ему здоровья... но видеть его в Спартаке совсем не хочется.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 14:21)
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Болеет за:
«Спартак»
Может Ещенко и не тот уже,что раньше,все-таки взраст,но боец.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 13:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья тебе,удачи,благополучия))))Играй еще с десяток лет.Но не в "Спартаке"....любишь ты колотить корявые понты....нежелателен ты в любимой команде....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#1  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 13:27)
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Болеет за:
«Спартак»
и не заканчивай! Енисею ты ещё нужен и в Красноярске тебя любят! но в Спартаке Андрей, тебе уже делать нечего! Спасибо за чемпионство и всех благ на новом месте!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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