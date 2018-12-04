Денис Глушаков попал в сборную 16-го тура РПЛ по версии InStat

Капитан "Спартака" Денис Глушаков, отметившийся голом в матче с "Локомотивом" (2:1), включен в сборную 16-го тура РПЛ по версии InStat.Юрий Дюпин ("Анжи"), Петар Занев ("Енисей"), Гиа Григалава ("Арсенал"), Валерий Кичин ("Енисей"), Сергей Петров ("Краснодар"), Софьян Ханни ("Спартак"), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Виктор Классон ("Краснодар"), Эванс Кангва ("Арсенал"), Зелимхан Бакаев ("Арсенал").