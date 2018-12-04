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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Денис Глушаков попал в сборную 16-го тура РПЛ по версии InStat
Капитан "Спартака" Денис Глушаков, отметившийся голом в матче с "Локомотивом" (2:1), включен в сборную 16-го тура РПЛ по версии InStat.
Сборная 16-го тура РПЛ: Юрий Дюпин ("Анжи"), Петар Занев ("Енисей"), Гиа Григалава ("Арсенал"), Валерий Кичин ("Енисей"), Сергей Петров ("Краснодар"), Софьян Ханни ("Спартак"), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Виктор Классон ("Краснодар"), Эванс Кангва ("Арсенал"), Зелимхан Бакаев ("Арсенал").
Матч Премьер
Сборная 16-го тура РПЛ: Юрий Дюпин ("Анжи"), Петар Занев ("Енисей"), Гиа Григалава ("Арсенал"), Валерий Кичин ("Енисей"), Сергей Петров ("Краснодар"), Софьян Ханни ("Спартак"), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Виктор Классон ("Краснодар"), Эванс Кангва ("Арсенал"), Зелимхан Бакаев ("Арсенал").
Матч Премьер
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