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Следующий сезон премьер-лиги ориентировочно начнется 14 июля

Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов после общего собрания РПЛ сообщил, что новый сезон российской Премьер-лиги ориентировочно стартует 14 июля.

"Ориентировочно начало нового сезона начнется 14 июля. Есть вопрос по зимним матчам. Думаем сыграть до перерыва или 18-19 туров", — передает слова Газизова корреспондент Sport24.
Сегодня, 15:36
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#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:44)
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Болеет за:
«Спартак»
Главное ребятам из РПЛ не перепутать,что в декабре надо играть или на Урале или в Сибири.Там в декабре ещё осень!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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