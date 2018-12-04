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Дмитрий Баринов: после кричалки про "Спартак" моей семье угрожали

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов поделился воспоминаниями о конфликте с болельщиками "Спартака".

"Тогда просто накипело из-за того, что много болельщиков "Спартака" меня гнобили и писали гадости. А после видео со скандированием мне пришло около 2500 сообщений, и всё это были угрозы, даже семье. Я попросил сестру не обращать внимания и блокировать таких людей.

Первый месяц я старался отвечать на критику. Потом я понял, что ничего не изменишь. Я нигде не извинялся, кроме своего поста в инстаграме, где я объяснил, что это были эмоции", — сказал Баринов в интервью YouTube-каналу "Локомотива»"
Теги: Баринов Спартак
Сегодня, 15:51
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#6  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 17:31)
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online

Попросить прощения, если не прав, никогда не поздно. А если кишка тонка, то береги сестру. Отморозков везде хватает.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#5  VIOLATOR  Новосибирск (Сегодня, 17:28)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вся вот эта ху@та от безнаказанности. Когда всех приучат отвечать за свои слова и поступки, всех, а не избирательно, тогда и таких мажоров- гопников меньше в разы станет.
Регистрация: 16.05.2015 [жалоба]
#4  SergioV  Белгород (Сегодня, 17:22)
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Болеет за:
«Спартак»
А ты как хотел, плюнуть и чтобы все утерлись? Ответил мразотстаом и всё на этом? Так не бывает. За поступки надо отвечать. Всем насрать на игрока девочек. А вот футболиста Баринова будут долго помнить...
Вон, двое тоже на эмоциях глупостей натворили и считали, что им всё с рук сойдёт. Не сошло.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 16:35)
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online
Болеет за:
«Спартак»
За свои слова отвечать всегда придется.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 16:06)
  • +5
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online

За языком следи....
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
#1  Брюзга  Рязань (Сегодня, 16:03)
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  •  (7)

Голова-не головка. Ею думать надо.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
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