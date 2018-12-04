Новости партнеров

Матч за Суперкубок России состоится 6 июля

Встреча за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля 2019 года. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после заседания правления лиги, которое состоялось во вторник в Москве.

"Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин
Сегодня, 16:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.