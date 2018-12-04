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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Матч за Суперкубок России состоится 6 июля
Встреча за Суперкубок России 2019 года пройдет 6 июля 2019 года. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин после заседания правления лиги, которое состоялось во вторник в Москве.
"Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России", - цитирует Прядкина ТАСС.
"Было принято решение начать сезон 6 июля матчем за Суперкубок России", - цитирует Прядкина ТАСС.
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