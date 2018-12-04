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Сергей Прядкин: чемпионат России-2019/20 планируется закончить 17 мая

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20 планируется завершить 17 мая 2020 года, стыковые игры за право выступать в премьер-лиге при этом должны состояться 24 мая 2020-го. Об этом сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

"Планируется закончить чемпионат 17 мая, а последние стыковые матчи - 24 мая. От клубов была просьба - при составлении календаря во второй части сделать больше туров. Весной - 12 туров, осенью - 18", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Теги: Прядкин
Сегодня, 17:04
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#1  Blessing  Спб (Сегодня, 17:13)
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Болеет за:
«Зенит»
Надо 17 мая все дела откладывать, чемпионство Зенита отмечать, если раньше не станем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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