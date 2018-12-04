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Первая часть чемпионата России-2019/20 завершится 1 декабря

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что в новом сезоне планируется завершить осеннюю часть чемпионата, в которой пройдут 18 туров, 1 декабря. В этом сезоне из-за низкой температуры впервые в российской истории был перенесен матч чемпионата России "Оренбург" - "Крылья Советов".

"Будут ли матчи зимой? Планируем так, что последние матчи будут 1 декабря", - цитирует Прядкина "Спорт-Экспресс".
Сегодня, 17:14
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