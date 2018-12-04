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Геннадий Орлов: Семаку не предоставили средства на трансферы, что были у Манчини. А задачи те же

Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал о работе Сергея Семака в "Зените".

"Семак? По первому кругу можно сказать, что он работает хорошо. "Зенит" идет впереди, что в чемпионате, что в Лиге Европы. Он из нынешнего состава выдавливает с игроков все, что возможно.

Усиление? Естественно, оно должно быть в зимнюю паузу. Семаку надо разобраться с нынешним составом, есть те, кто не подходит "Зениту" как по качеству игры, так и по возрасту. У Семака есть результат, но еще нужно работать по качеству игры. Искать связки и находить оптимальную схему.

Это большая работа. Складывается впечатление, что к назначению молодого тренера Семака, "Зенит" отнесся так, будто: «ну давайте поэкспериментируем». Разве были Семаку предоставлены те средства на трансферы, которые получил Манчини? А задачи перед новым тренером стоят такие же. Поэтому, нужно понимать, что свой тренер требует к себе более тщательного и должного уважения.

Заключительный матч в этом году против "Рубина"? Я уверен, что "Зенит" в этом матче будет совсем другим. Команда будет в родных стенах играть на победу. Но видно, что силы на исходе, это многие видят со стороны. Качество игры — сегодня это всех волнует", - цитирует Орлова Sport24.
Теги: Орлов Семак
Сегодня, 18:09
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#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:48)
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online

а у семака мало игроков? или у манчини было больше?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  kingar  Орел (Сегодня, 19:45)
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Болеет за:
«Зенит»
Ну а что остается делать Орлову, это ведь он был ярым сторонником Семака на должность гл.тренера. Честно сказать Семак кроме огорчений ничего и не привнес в команду. Ужасная примитивная игра, мотивировать команду не может, в процессе матча не прослеживается ни мысли ни фантазии. Использование игроков очень спорное, по поводу чего сказать хоть доброе слово. Ну разве только за то что расположились на первой строчке в таблице. Но к сожалению это очень и очень зыбкая позиция...
Регистрация: 30.07.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 19:02)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
у многих пока только одна претензия- команда играет примитивно и хуже, чем при Луческу и Манчини

Совсем нет, первый круг и Семак и эти, провели одинаково, Семак даже остался на первом месте. Что касается игры, то у Семак только выездные ни к черту, а дома вполне себе. Игры с Краснодаром и Локо вообще считаю, для этого состава, близкими к идеальным.
Играть умеем, но только дома.
К Семаку претензии есть конечно, только вчерашняя замена паредеса чего стоит. Но и не надо забывать отсутствие Жиркова Нобоа и Кокорина, а ведь на них рассчитывали очень здорово, это значительно ослабило нашу силу, тут и спорить не о чем.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  vertel  латвия (Сегодня, 18:54)
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«Зенит»
Очередная глупость от Орлова. Все игроки, купленные при Манчини, остались в распоряжении Семака, а вот правильно ли он распоряжается ими- большой вопрос? Да и с первым местом понятно- Зенит идёт по очкам, примерно, как и в прошлом году, а Локомотив, ЦСКА, Спартак играют ещё слабее, Краснодар тоже почти также по очкам. Впрочем, в футболе так всегда- у кого футбольные или околофутбольные проблемы, тот уступает тому, у кого их нет. А к Семаку, я думаю у многих пока только одна претензия- команда играет примитивно и хуже, чем при Луческу и Манчини, не говоря уже про Виллаш-Боаша и Спаллетти, хотя, если честно, то и игроки у последних двух были более мастеровитые, только Халк и Витцель чего стоят.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
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