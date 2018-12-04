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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Геннадий Орлов: Семаку не предоставили средства на трансферы, что были у Манчини. А задачи те же
Российский комментатор Геннадий Орлов порассуждал о работе Сергея Семака в "Зените".
"Семак? По первому кругу можно сказать, что он работает хорошо. "Зенит" идет впереди, что в чемпионате, что в Лиге Европы. Он из нынешнего состава выдавливает с игроков все, что возможно.
Усиление? Естественно, оно должно быть в зимнюю паузу. Семаку надо разобраться с нынешним составом, есть те, кто не подходит "Зениту" как по качеству игры, так и по возрасту. У Семака есть результат, но еще нужно работать по качеству игры. Искать связки и находить оптимальную схему.
Это большая работа. Складывается впечатление, что к назначению молодого тренера Семака, "Зенит" отнесся так, будто: «ну давайте поэкспериментируем». Разве были Семаку предоставлены те средства на трансферы, которые получил Манчини? А задачи перед новым тренером стоят такие же. Поэтому, нужно понимать, что свой тренер требует к себе более тщательного и должного уважения.
Заключительный матч в этом году против "Рубина"? Я уверен, что "Зенит" в этом матче будет совсем другим. Команда будет в родных стенах играть на победу. Но видно, что силы на исходе, это многие видят со стороны. Качество игры — сегодня это всех волнует", - цитирует Орлова Sport24.
"Семак? По первому кругу можно сказать, что он работает хорошо. "Зенит" идет впереди, что в чемпионате, что в Лиге Европы. Он из нынешнего состава выдавливает с игроков все, что возможно.
Усиление? Естественно, оно должно быть в зимнюю паузу. Семаку надо разобраться с нынешним составом, есть те, кто не подходит "Зениту" как по качеству игры, так и по возрасту. У Семака есть результат, но еще нужно работать по качеству игры. Искать связки и находить оптимальную схему.
Это большая работа. Складывается впечатление, что к назначению молодого тренера Семака, "Зенит" отнесся так, будто: «ну давайте поэкспериментируем». Разве были Семаку предоставлены те средства на трансферы, которые получил Манчини? А задачи перед новым тренером стоят такие же. Поэтому, нужно понимать, что свой тренер требует к себе более тщательного и должного уважения.
Заключительный матч в этом году против "Рубина"? Я уверен, что "Зенит" в этом матче будет совсем другим. Команда будет в родных стенах играть на победу. Но видно, что силы на исходе, это многие видят со стороны. Качество игры — сегодня это всех волнует", - цитирует Орлова Sport24.
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