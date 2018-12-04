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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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19:13
Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге (2)
Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге (2)
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Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге
Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин после общего собрания РПЛ рассказал, что в сезоне-2019/20 условия прохождения клубами лицензирования будут ужесточены.
"Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. Также кадровые критерии — матч-менеджер, директор по маркетингу. Все эти люди должны быть в составе клуба, пусть даже совмещают, но должны пройти лицензирование по своим обязанностям в РФС.
По инфраструктуре все приняли единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Сейчас у нас два клуба ФНЛ не соответствуют. Они будут играть только на аренах, которые были готовы к ЧМ-2018, и за это время у них есть время довести свои арены до нужного уровня.
"Томь" не будет у себя играть, если выйдет. Пока не приведет стадион на нужный уровень. Бабаев правильно сказал, что эти два клуба не пройдут лицензирование, но Геркус сказал, что хоть и может упасть посещаемость, это не страшно. "Тамбов" смог бы в Волгограде играть, "Томь" — в Екатеринбурге. Надо думать о безопасности и комфорте. Жаркое было обсуждение. Главное, что все клубы согласились.
В Томске еле платят зарплаты, как оплачивать арену? Это финансовый критерий. Мы совместно с pwc обсудили это, чтобы ввести финансовый критерий в следующем году. Пока мы ввели только инфраструктурный и кадровый. До ФНЛ это доведем. Но сначала они должны быть утверждены Исполкомом. Утвердим и сообщим. Но клубы ФНЛ знали об этом, еще когда мы принимали в РПЛ "Енисей". Руководство Тамбовской области еще тогда приезжало, выбивало деньги и представляло проекты.
По анализу ФНЛ, у всех городов есть привязки к стадионам ЧМ. Условно, в Химках тоже могут играть, но мы хотим поддержать стадионы ЧМ. Манежи? Точно нет", - цитирует Прядкина Sport24.
"Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. Также кадровые критерии — матч-менеджер, директор по маркетингу. Все эти люди должны быть в составе клуба, пусть даже совмещают, но должны пройти лицензирование по своим обязанностям в РФС.
По инфраструктуре все приняли единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Сейчас у нас два клуба ФНЛ не соответствуют. Они будут играть только на аренах, которые были готовы к ЧМ-2018, и за это время у них есть время довести свои арены до нужного уровня.
"Томь" не будет у себя играть, если выйдет. Пока не приведет стадион на нужный уровень. Бабаев правильно сказал, что эти два клуба не пройдут лицензирование, но Геркус сказал, что хоть и может упасть посещаемость, это не страшно. "Тамбов" смог бы в Волгограде играть, "Томь" — в Екатеринбурге. Надо думать о безопасности и комфорте. Жаркое было обсуждение. Главное, что все клубы согласились.
В Томске еле платят зарплаты, как оплачивать арену? Это финансовый критерий. Мы совместно с pwc обсудили это, чтобы ввести финансовый критерий в следующем году. Пока мы ввели только инфраструктурный и кадровый. До ФНЛ это доведем. Но сначала они должны быть утверждены Исполкомом. Утвердим и сообщим. Но клубы ФНЛ знали об этом, еще когда мы принимали в РПЛ "Енисей". Руководство Тамбовской области еще тогда приезжало, выбивало деньги и представляло проекты.
По анализу ФНЛ, у всех городов есть привязки к стадионам ЧМ. Условно, в Химках тоже могут играть, но мы хотим поддержать стадионы ЧМ. Манежи? Точно нет", - цитирует Прядкина Sport24.
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