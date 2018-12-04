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Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин после общего собрания РПЛ рассказал, что в сезоне-2019/20 условия прохождения клубами лицензирования будут ужесточены.

"Введены два критерия лицензирования: кадровый и инфраструктурный. Также кадровые критерии — матч-менеджер, директор по маркетингу. Все эти люди должны быть в составе клуба, пусть даже совмещают, но должны пройти лицензирование по своим обязанностям в РФС.

По инфраструктуре все приняли единогласно. Спортивный принцип отметать нельзя, но клубы должны соответствовать уровню Премьер-лиги. Сейчас у нас два клуба ФНЛ не соответствуют. Они будут играть только на аренах, которые были готовы к ЧМ-2018, и за это время у них есть время довести свои арены до нужного уровня.

"Томь" не будет у себя играть, если выйдет. Пока не приведет стадион на нужный уровень. Бабаев правильно сказал, что эти два клуба не пройдут лицензирование, но Геркус сказал, что хоть и может упасть посещаемость, это не страшно. "Тамбов" смог бы в Волгограде играть, "Томь" — в Екатеринбурге. Надо думать о безопасности и комфорте. Жаркое было обсуждение. Главное, что все клубы согласились.

В Томске еле платят зарплаты, как оплачивать арену? Это финансовый критерий. Мы совместно с pwc обсудили это, чтобы ввести финансовый критерий в следующем году. Пока мы ввели только инфраструктурный и кадровый. До ФНЛ это доведем. Но сначала они должны быть утверждены Исполкомом. Утвердим и сообщим. Но клубы ФНЛ знали об этом, еще когда мы принимали в РПЛ "Енисей". Руководство Тамбовской области еще тогда приезжало, выбивало деньги и представляло проекты.

По анализу ФНЛ, у всех городов есть привязки к стадионам ЧМ. Условно, в Химках тоже могут играть, но мы хотим поддержать стадионы ЧМ. Манежи? Точно нет", - цитирует Прядкина Sport24.
Теги: Прядкин Тамбов Томь
Сегодня, 19:13
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#2  max7777  Москва (Сегодня, 20:01)
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Болеет за:
«Рубин»
: А зачем и для кого, вообще ,тогда выходить в РПЛ

Тоже такой вопрос возник потом вспомнил что клубы у нас в принципе играют не для зрителей а для того чтоб попилить бюджетное то есть безконтрольное бабло иначе Геркус не говорил бы что пусть упадет посещаемость, если падает посещаемость лиги по логике клубы меньше зарабатывают, но в нас все ни так
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#1  Vik-Nik  оттуда (Сегодня, 19:42)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Вопрос : А зачем и для кого, вообще ,тогда выходить в РПЛ ?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
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