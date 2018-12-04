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Дмитрий Баринов: я принял решение не уходить в аренду после разговора с Сёминым

Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что летом мог уйти в аренду в другой клуб.

"Я принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дёргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно ещё в чём-то добавить, ещё больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой. Хороший вариант был с Тулой. Лично был заинтересован во мне Кононов. Также мне симпатизировал главный тренер "Спартака", — цитирует Баринова "Спорт-Экспресс".
Теги: Баринов Семин
Сегодня, 18:29
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#3  andrews74  Ухта (Сегодня, 20:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну и чаще стал играть?
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#2  F.Totti.   (Сегодня, 19:12)
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online

вот у Палыча то бомбит)))))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  кандид  Млечный путь (Сегодня, 18:36)
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Болеет за:
«Спартак»
В Спартак ? В аренду ? Не смеши...... scream
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
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