Дмитрий Баринов: я принял решение не уходить в аренду после разговора с Сёминым

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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19:13
Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге (2)
Сергей Прядкин: "Тамбов" смог бы принимать матчи РПЛ в Волгограде, "Томь" - в Екатеринбурге (2)
18:57
Арнор Сигурдссон: Акинфеев много помогает мне во время матча. Он отлично оценивает игру от ворот
Арнор Сигурдссон: Акинфеев много помогает мне во время матча. Он отлично оценивает игру от ворот
18:09
Геннадий Орлов: Семаку не предоставили средства на трансферы, что были у Манчини. А задачи те же (4)
Геннадий Орлов: Семаку не предоставили средства на трансферы, что были у Манчини. А задачи те же (4)
17:38
Геннадий Орлов: думаю, Мевля не увидел игрока "Арсенала". У него проблемы со зрением, он ходит в очках (26)
Геннадий Орлов: думаю, Мевля не увидел игрока "Арсенала". У него проблемы со зрением, он ходит в очках (26)
17:18
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (8)
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (8)
16:33
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (15)
Александр Егоров – о красной карточке Рассказову: доверяю арбитру, поступил бы так же, как он (15)
13:51
Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений (5)
Гурам Аджоев - о премиальных за победу над "Зенитом": в матчах с топ-клубами у нас другая система поощрений (5)
13:29
Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах (1)
Спортивный директор тульского "Арсенала": мы даём шанс игрокам, не востребованным в прежних клубах (1)
10:59
Георгий Черданцев: если надоел Роналду, так не вручайте "Золотой мяч" вообще. Ну какой Модрич? (6)
Георгий Черданцев: если надоел Роналду, так не вручайте "Золотой мяч" вообще. Ну какой Модрич? (6)
10:27
Гурам Аджоев: спасибо болельщикам - вдвойне приятно выиграть у ведущего клуба страны в такой атмосфере
Гурам Аджоев: спасибо болельщикам - вдвойне приятно выиграть у ведущего клуба страны в такой атмосфере
Дмитрий Баринов: я принял решение не уходить в аренду после разговора с Сёминым
Полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, что летом мог уйти в аренду в другой клуб.
"Я принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дёргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно ещё в чём-то добавить, ещё больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой. Хороший вариант был с Тулой. Лично был заинтересован во мне Кононов. Также мне симпатизировал главный тренер "Спартака", — цитирует Баринова "Спорт-Экспресс".
"Я принял решение не уходить в аренду после разговора с Юрием Павловичем. Он мне сказал: "Никуда не дёргайся, я тебя не отпущу. Будь хорош на футбольном поле и будешь играть". В тот момент я понял, что нужно ещё в чём-то добавить, ещё больше агрессии. После того разговора я дал всем отбой. Хороший вариант был с Тулой. Лично был заинтересован во мне Кононов. Также мне симпатизировал главный тренер "Спартака", — цитирует Баринова "Спорт-Экспресс".
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