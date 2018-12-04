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Тренеры команд РПЛ единогласно поддержали идею введения VAR

Тренеры всех клубов чемпионата России поддержали внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) с сезона-2019/20. Об этом ТАСС сообщил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин.

"VAR сегодня поддержали еще раз. Все единогласно поддержали", - отметил Прядкин.
Теги: Прядкин
Сегодня, 19:22
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