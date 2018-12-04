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Шамиль Тарпищев: Карреру нужно было убирать ещё в начале сезона

Президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев не согласен с фанатами клуба, требующими убрать из состава капитана Дениса Глушакова.

"Не понимаю часть болельщиков, которая пытается убрать Глушакова из-за любви к Каррере. Я вообще считал, что итальянца надо было убирать еще в начале этого сезона. Но я же не позволял себе переходить грань. А тут болельщики требуют убрать Глушакова, еще что-то … Абсурд! Пусть фанаты приходят на базу, разговаривают, но не надо мешать команде. Я не спорю, что каждый человек имеет право на свое мнение, но сегодня эти мнения идут во вред "Спартаку". Это просто преступление!", - цитирует Тарпищева "Спорт-Экспресс".
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 19:30
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#2  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 19:48)
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online

Твое дело за шарами наблюдать.Шарик налево,шарик направо.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  andrews74  Ухта (Сегодня, 19:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Ну вот ещё мнение собутыльника Ельцина осталось учесть для решения проблемы.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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