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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Шамиль Тарпищев: Карреру нужно было убирать ещё в начале сезона
Президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев не согласен с фанатами клуба, требующими убрать из состава капитана Дениса Глушакова.
"Не понимаю часть болельщиков, которая пытается убрать Глушакова из-за любви к Каррере. Я вообще считал, что итальянца надо было убирать еще в начале этого сезона. Но я же не позволял себе переходить грань. А тут болельщики требуют убрать Глушакова, еще что-то … Абсурд! Пусть фанаты приходят на базу, разговаривают, но не надо мешать команде. Я не спорю, что каждый человек имеет право на свое мнение, но сегодня эти мнения идут во вред "Спартаку". Это просто преступление!", - цитирует Тарпищева "Спорт-Экспресс".
"Не понимаю часть болельщиков, которая пытается убрать Глушакова из-за любви к Каррере. Я вообще считал, что итальянца надо было убирать еще в начале этого сезона. Но я же не позволял себе переходить грань. А тут болельщики требуют убрать Глушакова, еще что-то … Абсурд! Пусть фанаты приходят на базу, разговаривают, но не надо мешать команде. Я не спорю, что каждый человек имеет право на свое мнение, но сегодня эти мнения идут во вред "Спартаку". Это просто преступление!", - цитирует Тарпищева "Спорт-Экспресс".
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