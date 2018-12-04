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Станислав Черчесов признан лучшим тренером года по версии Министерства спорта РФ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во вторник стал обладателем Национальной спортивной премии за 2018 год.

55-летний специалист стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года", опередив главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, а также личного тренера прыгуньи в высоту Марии Ласицкене - Геннадия Габриляна.

Российская сборная под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, уступив там в серии пенальти команде Хорватии. Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Впервые лауреаты Премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли Алина Кабаева, Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Александр Карелин и другие известные представители мира спорта.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:02
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(3)
#3  Сибирячок   (Сегодня, 22:12)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А голосовали только бывшие спортсмены, а ныне думцы? Тогда им можно не доверять.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 22:09)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дану нах joy


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 22:07)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Какой же уровень российских тренеров в стране, если Черчесов среди них лучший?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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