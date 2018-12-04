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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Станислав Черчесов признан лучшим тренером года по версии Министерства спорта РФ
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во вторник стал обладателем Национальной спортивной премии за 2018 год.
55-летний специалист стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года", опередив главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, а также личного тренера прыгуньи в высоту Марии Ласицкене - Геннадия Габриляна.
Российская сборная под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, уступив там в серии пенальти команде Хорватии. Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Впервые лауреаты Премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли Алина Кабаева, Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Александр Карелин и другие известные представители мира спорта.
"Спорт-Экспресс"
55-летний специалист стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Тренер года", опередив главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе, а также личного тренера прыгуньи в высоту Марии Ласицкене - Геннадия Габриляна.
Российская сборная под руководством Черчесова вышла в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, уступив там в серии пенальти команде Хорватии. Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Впервые лауреаты Премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли Алина Кабаева, Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Александр Карелин и другие известные представители мира спорта.
"Спорт-Экспресс"
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