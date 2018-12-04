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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Виктор Гончаренко восьмой раз признан тренером года в Белоруссии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко третий раз подряд признан лучшим тренером Белоруссии по итогам года.
О победе 41-летнего специалиста стало известно на церемонии "Звездный мяч - 2018", что состоялась в Минске.
Гончаренко стал лучшим тренером по результатам опроса, проведенного "Прессболом" среди известных специалистов и журналистов. В борьбе за награду Виктор Михайлович обошел главного тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенко (второе место) и главного тренера "Витебска" Сергея Ясинского (третье место).
В целом Гончаренко признается лучшим тренером Белоруссии восьмой раз.
О победе 41-летнего специалиста стало известно на церемонии "Звездный мяч - 2018", что состоялась в Минске.
Гончаренко стал лучшим тренером по результатам опроса, проведенного "Прессболом" среди известных специалистов и журналистов. В борьбе за награду Виктор Михайлович обошел главного тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенко (второе место) и главного тренера "Витебска" Сергея Ясинского (третье место).
В целом Гончаренко признается лучшим тренером Белоруссии восьмой раз.
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