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Виктор Гончаренко восьмой раз признан тренером года в Белоруссии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко третий раз подряд признан лучшим тренером Белоруссии по итогам года.

О победе 41-летнего специалиста стало известно на церемонии "Звездный мяч - 2018", что состоялась в Минске.

Гончаренко стал лучшим тренером по результатам опроса, проведенного "Прессболом" среди известных специалистов и журналистов. В борьбе за награду Виктор Михайлович обошел главного тренера сборной Белоруссии Игоря Криушенко (второе место) и главного тренера "Витебска" Сергея Ясинского (третье место).

В целом Гончаренко признается лучшим тренером Белоруссии восьмой раз.
Теги: Гончаренко ЦСКА
Вчера, 22:43
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