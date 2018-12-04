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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Жена Мамаева: после ареста Павла вся страна писала отвратительные сообщения про моих детей
Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что после ареста мужа получила множество оскорбительных сообщений.
"Вся страна писала мне не просто гадкие, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Павел и Александр не должны сидеть за то, что они сделали. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали", - цитирует Мамаеву "Москва 24".
"Вся страна писала мне не просто гадкие, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Павел и Александр не должны сидеть за то, что они сделали. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали", - цитирует Мамаеву "Москва 24".
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