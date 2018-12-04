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Жена Мамаева: после ареста Павла вся страна писала отвратительные сообщения про моих детей

Супруга полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана заявила, что после ареста мужа получила множество оскорбительных сообщений.

"Вся страна писала мне не просто гадкие, а ужасные, отвратительные сообщения про моих детей. Павел и Александр не должны сидеть за то, что они сделали. Я, как могу, пытаюсь защитить его, оправдать его, объяснить людям, что он не такой, как показали на видео, что есть и другая сторона медали", - цитирует Мамаеву "Москва 24".
Теги: Мамаев
Вчера, 23:49
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#4  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 00:14)
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Болеет за:
«Локомотив»
Интересно, если сделать сейчас опрос в любом городе страны - сколько на 100 случайных прохожих будет знать кто такая Алана Мамаева и есть ли у нее дети? 1 или 2? Думаю даже не все футбольные фанаты знают эту информацию, а тут вся страна ей писала...
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#3  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 00:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какая ещё страна? Я до сих пор не верю, что у тебя есть дети...


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Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Вчера, 23:53)
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Болеет за:
«Спартак»
Иди работать уже. Задолбала своими писульками.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 23:53)
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online
Болеет за:
ЦСКА
не припомню сообщений о детях
обычно это делается для жалости...типа у него же дети.а тут и вся страна наехала
вы лучше, как ты сказала, занимайтесь "другой стороной медали"


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
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