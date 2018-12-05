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Гендиректор "Анжи": РПЛ выделит нам средства в кредит

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина о том, что премьер-лига готова оказать финансовую помощь клубу из Махачкалы, испытывающему проблемы с начала сезона-2018/19.

- Мы очень благодарны и коллегам, и лично президенту премьер-лиги за то, что они готовы протянуть "Анжи" руку помощи в такой непростой для клуба период, - сказал Флегонтов. - Как и сказал Сергей Геннадьевич, нам в кредит выделят средства, которые мы заработали и должны еще заработать в этом сезоне по договору с РПЛ. Клубы согласились с предложением кредитовать нас. Прядкин проработает правовую базу вопроса, надеемся, что в ближайшие дни станет понятно, как это все будет происходить.

- Решился ли вопрос договоренности со спонсорами?

- Нет, пока что никаких подвижек в этом плане не происходит.

Напомним, что существовала угроза снятия "Анжи" с чемпионата России из-за финансовых проблем.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Анжи
Сегодня, 00:12
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#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 00:31)
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Болеет за:
«Спартак»
А потом ждите коллекторов. )))


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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