Гендиректор "Анжи": РПЛ выделит нам средства в кредит

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов прокомментировал заявление президента РПЛ Сергея Прядкина о том, что премьер-лига готова оказать финансовую помощь клубу из Махачкалы, испытывающему проблемы с начала сезона-2018/19.- Мы очень благодарны и коллегам, и лично президенту премьер-лиги за то, что они готовы протянуть "Анжи" руку помощи в такой непростой для клуба период, - сказал Флегонтов. - Как и сказал Сергей Геннадьевич, нам в кредит выделят средства, которые мы заработали и должны еще заработать в этом сезоне по договору с РПЛ. Клубы согласились с предложением кредитовать нас. Прядкин проработает правовую базу вопроса, надеемся, что в ближайшие дни станет понятно, как это все будет происходить.- Нет, пока что никаких подвижек в этом плане не происходит.Напомним, что существовала угроза снятия "Анжи" с чемпионата России из-за финансовых проблем.