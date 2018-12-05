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Гурам Аджоев: Бакаев в "Арсенале" до конца сезона, и разговоры здесь неуместны

Президент "Арсенала" Гурам Аджоев подтвердил, что арендованный полузащитник "Спартака" Зелимхан Бакаев отработает контракт с тульским клубом до конца.

"Зелимхан раскрылся в "Арсенале", показывает хорошую, яркую игру. По договору его аренда заканчивается летом. Думаю, он способен стать большим футболистом, если будет играть в основном составе. Бакаев в "Арсенале" до окончания контракта, и разговоры здесь неуместны", - цитирует Аджоева Sport24.
Теги: Аджоев Бакаев Арсенал Тула
Сегодня, 08:19
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#4  m7_rf7   (Сегодня, 10:08)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильно. Пускай заматереет.
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#3  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:34)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гурам Аджоефф: "Я думаю, что торг здесь неуместен!".
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#2  Женёка  Дзержинск (Сегодня, 09:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Бакаев в "Арсенале" до окончания контракта, и разговоры здесь неуместны"

Ну, про Кононова ты также говорил...
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 08:41)
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очень хорошо!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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