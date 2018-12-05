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Роман Еременко зимой может стать игроком "Краснодара"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко в зимний трансферный период может пополнить состав "Краснодара". Об этом в своем твиттере сообщил бывший спортивный директор "быков" Алексей Зинин.

Отмечается, что вопрос с переходом 31-летнего финна должен решиться в декабре.

Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с Еременко
Теги: Еременко Спартак Краснодар Трансферы
Сегодня, 08:31
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(5)
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#34  Честный  San-Francisco (Сегодня, 10:07)
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online
Болеет за:
«Ювентус»
По кругу пошёл ,иуда
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
#33  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 10:06)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
Цитата: patriot
Цитата: Сибирячок
Цитата: patriot
В "Краснодаре" все начинают играть...

Даже Бомжевова Быстросвинов?

играл на максимумумуме, выше головы не прыгнешь...

Тогда Торбинский? Этот до сих пор на максимуме.

ни Быстрова, ни Торбинского в "Краснодаре" давно не наблюдаю, в отличие от тебя((

Цитата: Сибирячок
Подменять Мамая в камере СИЗО?

смешно smile


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#32  Сибирячок   (Сегодня, 10:02)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
Цитата: Сибирячок
Цитата: patriot
В "Краснодаре" все начинают играть...

Даже Бомжевова Быстросвинов?


играл на максимумумуме, выше головы не прыгнешь...

Тогда Торбинский? Этот до сих пор на максимуме..

Цитата: Alex_Jj
то скорее на место Мамая для ротации,

Подменять Мамая в камере СИЗО?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#31  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 09:57)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
Цитата: patriot
В "Краснодаре" все начинают играть...

Даже Бомжевова Быстросвинов?


играл на максимумумуме, выше головы не прыгнешь...


--------------------
"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#30  seryu  Москва (Сегодня, 09:57)
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online

Обсуждать больше нечего, последний тур,
а как подогреть интерес?
И полетели утки, пока первая,через недельку
стаями пойдут.
Регистрация: 17.03.2009 [жалоба]
#29  Сибирячок   (Сегодня, 09:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: patriot
В "Краснодаре" все начинают играть...

Даже Бомжевова Быстросвинов?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#28  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 09:54)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
на Мамаева рассчитывать уже не приходится, поэтому креативный полузащ не помешает. В "Краснодаре" все начинают снова играть со страшной силою...


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"Вам душу русскую понять
Не суждено, дебилы, плять!" (С.Лавров)
Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
#27  Alex_Jj  Alex_Jj (Сегодня, 09:50)
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Цитата: yu.gnedash
Зачем? Напарник Шишкину? По мысли то ему в Спартаке равных нет.

Если это не фейк, то скорее на место Мамая для ротации, ИМХО
Регистрация: 9.07.2016 [жалоба]
#26  Kytarba  Сочи (Сегодня, 09:42)
  • -1
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online
Болеет за:
«Химки»
Если это так не удивлюсь ,потому что у Галицкого к нему ,как футболисту большие симпатии,который он не раз высказивал,когда Еременко был футболистом Рубина", а потом и ЦСКА.
...завтра или когда послезавтра Мамаева и Кокорина освободят? ...самое гавно в Рос.футболе это болельщики.Допустим люди такие законно послушные и желают ,что эти футболисты преступники ,опасные для общества и желают им чтоб суд дал срок.Допустим так,(не будем говорить ,что это желание гавнюков) но почему большинство здесь радуется если у Головина напр.что то не так в своем клубе.Россиянин ,совсем молодняк ,пробивается так сказать в футбольные люди в Европе и такая обструкция ,К чему это? да к тому что, в народа в основном гавно.и как они сами живут не правители страны виноваты а ,они сами себя любящие .мраз1 пля..Допустим Аршавина поносили ,когда он играл в Англии потому ,что он сказал "это ваши проблемы" joy... а ,что сказал Головин?
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#25  Сибирячок   (Сегодня, 09:42)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Для тупых локобомжей.

Александр Егоров: пенальти на Рассказове назначен ошибочно
– Удалось ли вам посмотреть новое видео момента, когда на 67-й минуте встречи "Спартак" – "Локо" в ворота Реброва был назначен 11-метровый? Играл ли Рассказов рукой?
– Да, видел запись, и не стану говорить, что черное – это белое. Пенальти назначен ошибочно, но упрекнуть арбитра Карасева не могу, потому что по ходу прямой трансляции ни у кого не возникло сомнений даже после просмотра повторов. Хорошо, что появилось новое видео, справедливость восторжествует – парень не пропустит одну игру.


Цитата: ФКСМ_1922
Очередной вброс от СМИ в нашу сторону

Неправда. Давно известно, что продлевать Ерёму Федун не будет.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#24  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 09:40)
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Болеет за:
«Спартак»
Очередной вброс от СМИ в нашу сторону


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#23  Сибирячок   (Сегодня, 09:36)
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Apant1
Жаль если уйдёт, хороший, думающий игрок

Если б ещё играл. А то думающих докуя, а играющих маловато в Спартаке.

Цитата: Misha Hetfild
Цитата: Сибирячок
Цитата: Калина
ржд гуд,
это свинойПАРТАК случайно по пенальтям чемпионат выиграл. А так ваше место рядом с динамо как бы сми вас не облизывали.

А Краснодар - чемпион сети магазинов Магнита. Или я чего то не знаю? Глянул в вики - там нет других титулов....

По твоим коментам все титулы у тебя на лбу .

титулов у меня поболее, чем у Краснодара, включая и чемпионские. И индивидуальные.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#22  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 09:35)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Сибирячок
Цитата: Калина
ржд гуд,
это свинойПАРТАК случайно по пенальтям чемпионат выиграл. А так ваше место рядом с динамо как бы сми вас не облизывали.

А Краснодар - чемпион сети магазинов Магнита. Или я чего то не знаю? Глянул в вики - там нет других титулов....

По твоим коментам все титулы у тебя на лбу .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#21  Сибирячок   (Сегодня, 09:34)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Чем тот же Глушаков лучше Ерёменко, кроме паспорта? Они ровесники, но Рома, как футболист, в разы сильнее. Может сам Дениска и замутил устранение конкурента?

У тебя ПМС? Такой бред несёшь...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#20  Apant1   (Сегодня, 09:32)
  • 0
  •  (0)

Жаль если уйдёт, хороший, думающий игрок
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#19  SPV  Bryansk (Сегодня, 09:32)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
По мысли то ему в Спартаке равных нет.

Ханни и Фернандо ему в креативе не уступают , а учитывая сколько пропустил Еременко и его нынешнюю форму, алжирец ( как основной его конкурент по позиции) сильнее и результат дает. Плюс паспорт у Романа "неправильный" , если допустим что на будущее Жиго, Фернандо, Ханни,Зе, Адриано в старте , плюс потенциальный бразил вместо Комбарова, остается только лавочка. Тем более непонятно вернется он на свой уровень или нет, по играм которые он провел скорее нет чем да. Пусть возвращается на ферму, там Влашич скоро поедет в Европу и будет у него место на поле
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#18  Сибирячок   (Сегодня, 09:30)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Калина
ржд гуд,
это свинойПАРТАК случайно по пенальтям чемпионат выиграл. А так ваше место рядом с динамо как бы сми вас не облизывали.

А Краснодар - чемпион сети магазинов Магнита. Или я чего то не знаю? Глянул в вики - там нет других титулов....
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#17  Брюзга  Рязань (Сегодня, 09:30)
  • +2
  •  (2)

Цитата: valerman40
Я так понимаю человек все же не бросил вредную привычку.


А у коров, стало быть, с этой "привычкой" можно играть? Нет, тут что-то не так.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Сегодня, 09:28)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
Как так? Почему клуб, где больше всего футболистов иуд в России не хочет продлевать наркомана?

А Зенит здесь каким боком? В Зените все иуды, согласно твоей же логики. Но здесь то про Зенит нет ничего, так что не пиарь свой недоклуб с кучей собственных воспитанников в составе, включая Зюбу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  Калина   (Сегодня, 09:27)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Краснодар»
ржд гуд,
это свинойПАРТАК случайно по пенальтям чемпионат выиграл. А так ваше место рядом с динамо как бы сми вас не облизывали.
Регистрация: 2.12.2016 [жалоба]
#14  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:24)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Буду рад за Еременко, если это случится. Переход в Краснодар из Спартака это безусловно признание и повышение статуса футболиста.

Как у станишшшников головка закружилась от занимаемых мест в турнирной табличке?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#13  Сибирячок   (Сегодня, 09:24)
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ерёма - это наследие Карреры и толку от него ноль. Есть Ханни, которого тот же Каррера мариновал на лавке. Пусть Ерёма с собой и Попова заберёт. И Рошу
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#12  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:23)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если Еременко отпустят, то Федун и К - бо-о-о-льшие ....!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#11  Lols  Лондон (Сегодня, 09:22)
  • -8
  •  (10)
online
Болеет за:
«Ньюкасл»
Как так? Почему клуб, где больше всего футболистов иуд в России не хочет продлевать наркомана?
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#10  ржд гуд  саратов (Сегодня, 09:21)
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Буду рад за Еременко, если это случится. Переход в Краснодар из Спартака это безусловно признание и повышение статуса футболиста.

У ростовчан и краснодарцев, походу, мания величия от временно занимаемых мест в турнирной таблице. Быстро же у людей головка закружилась!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#9  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:16)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Буду рад за Еременко, если это случится. Переход в Краснодар из Спартака это безусловно признание и повышение статуса футболиста.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#8  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 09:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Чем тот же Глушаков лучше Ерёменко, кроме паспорта? Они ровесники, но Рома, как футболист, в разы сильнее. Может сам Дениска и замутил устранение конкурента?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#7  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:05)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ajax101
ОПГ Ромашка рулит.
А ведь игрок весьма неплохой.

Мягко говоря... он на голову выше всех имеющихся полузащитников.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#6  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 09:03)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
тут как повезет же, может стать а может не стать


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#5  yu.gnedash  г.Краснодар (Сегодня, 08:58)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Зачем? Напарник Шишкину? По мысли то ему в Спартаке равных нет.
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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