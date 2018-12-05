Роман Еременко зимой может стать игроком "Краснодара"

Полузащитник "Спартака" Роман Еременко в зимний трансферный период может пополнить состав "Краснодара". Об этом в своем твиттере сообщил бывший спортивный директор "быков" Алексей Зинин.Отмечается, что вопрос с переходом 31-летнего финна должен решиться в декабре.Ранее сообщалось, что красно-белые не будут продлевать контракт с Еременко