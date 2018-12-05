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Шарль Каборе может сменить "Краснодар" на "Бешикташ"

Полузащитник "Краснодара" Шарль Каборе находится в сфере интересов "Бешикташа", сообщает Sport24.

Турецкий клуб в январе готов сделать предложение 30-летнему футболисту.

Контракт Каборе с "Краснодаром" истекает в июне 2019 года. С января футболист сборной Буркина-Фасо может вести переговоры с другими клубами о переходе летом на правах свободного агента.

В составе "Краснодара" Каборе сыграл 109 матчей. Это 13-й показатель за всю историю клуба
Теги: Каборе Бешикташ Краснодар Трансферы
Сегодня, 10:04
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#1  patriot  Russia Krasnodar (Сегодня, 10:07)
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Болеет за:
«Краснодар»
теперь понятно, на чьё место хотят привлечь Еременко


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Регистрация: 29.01.2011 [жалоба]
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