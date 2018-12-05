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Дела Кокориных, Мамаева и Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале

В среду, 5 декабря, Тверской районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 11:10
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#16  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 13:58)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: студия дускай
ну и вцепились в ребят как будто они жилые дома взорвали

потому и вцепились.
те кто дома взорвали, в кремле правят


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: fox771
никогда не будут жаловаться на необъективность футбольных арбитров после того, как столкнулись с "настоящим" правосудием.

А что не так? сидят как короли на именинах. им ещё эти месяцы в колонии покажутся раем... скажут, мало нам следствие продлевали.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 12:35)
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Болеет за:
«Спартак»
По 7 лет много , годик каждому впаять надо. Будет наука не только для них.


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
#13  F.Totti.   (Сегодня, 12:15)
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online

Цитата: Spartacus1971
Где лохомоты,что они на это ответят?Пускай запомнят,уже 2 матч нас удаляют левыми решениями,запомните это и Геркусу передайте.

Геркус это главная гнида кабинетная,вар введут,дрезина надолго уедет в тупик на запасной путь
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#12  Медведь Русский   (Сегодня, 12:14)
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online

а чего время терять на три заседания. из кремля уже передали волю всевышних, в независимый суд, надо наказать по всей строгости
Регистрация: 1.09.2018 [жалоба]
#11  korsak  На Волге (Сегодня, 12:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 120220
Нужно было украсть пару миллионов долларов и уже бы дома были. А так власть нашла самых худших граждан России и устраивает показательную порку.

Улюкаев тоже так думал, не прокатило. laughing
Регистрация: 4.04.2010 [жалоба]
#10  студия дускай   (Сегодня, 12:02)
  • 0
  •  (4)

ну и вцепились в ребят как будто они жилые дома взорвали
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#9  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 12:01)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
Даже перед решением суда по Навальному было больше оптимизма... А тут Песков вчера уже все озвучил, судье осталось только зачитать по бумажке написанное в администрации перзидента.
Думаю теперь Кокорин и Мамаев больше никогда не будут жаловаться на необъективность футбольных арбитров после того, как столкнулись с "настоящим"правосудием.


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#8  120220   (Сегодня, 11:50)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Урал»
Вы придурки малолетние только о своем думаете. Кто кого удалил. Тут судьба людей решается а вам всем насрать.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#7  avnik  море (Сегодня, 11:35)
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Где лохомоты,что они на это ответят?Пускай запомнят,уже 2 матч нас удаляют левыми решениями,запомните это и Геркусу передайте.


Феде стыдно стало, что он попал мячом в голову и пошел бить пеналь. Обычно в таком случае очко дрожит...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#6  Spartacus1971   (Сегодня, 11:34)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: avnik
Как неудачно - в зале суда будут еще второй Кокорин и Протасовицкий. )))

P.S. Если кому интересно... )))

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.


Где лохомоты,что они на это ответят?Пускай запомнят,уже 2 матч нас удаляют левыми решениями,запомните это и Геркусу передайте.

Кстати Аиртон Лукас перешёл к нам,Комбаров на лавку.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#5  avnik  море (Сегодня, 11:23)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Как неудачно - в зале суда будут еще второй Кокорин и Протасовицкий. )))

P.S. Если кому интересно... )))

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что арбитр матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Локомотивом» Сергей Карасёв ошибся, назначив пенальти в ворота красно-белых и удалив защитника Николая Рассказова.


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 11:20)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: 120220
Нужно было украсть пару миллионов долларов и уже бы дома были.

У них есть поболее двух миллионов, однако это не спасает.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  120220   (Сегодня, 11:19)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Урал»
Нужно было украсть пару миллионов долларов и уже бы дома были. А так власть нашла самых худших граждан России и устраивает показательную порку.
Регистрация: 29.07.2008 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 11:19)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну всё, весь день новости будут только оттуда. Камера он-лайн.

Интересно, буки принимают ставки на освобождение этих из под стражи?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  Самара  г.Самара (Сегодня, 11:16)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Крылья Сов»
До 8 февраля?
Сверхзапутанное дело однако, думаю к 8 февраля и не успеют, придурки.
Регистрация: 31.10.2013 [жалоба]
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