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Сергей Балахнин: "Ростову" будет очень сложно что-то противопоставить "Краснодару"

Бывший тренер "Ростова" Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями перед первым матчем дончан в рамках 1/4 финала Кубка России с "Краснодаром".

"После той ничьи с "Краснодаром" в РПЛ результаты "Ростова" оставляют желать лучшего – у команды наметился игровой спад. Подопечным Валерия Карпина тяжело даются забитые мячи. Думаю, это связано с тем, что из-за травмы выбыл лидер команды Тимофей Калачев. Сегодня "Ростову" будет очень сложно что-то противопоставить "Краснодару", который сейчас на ходу", - цитирует Балахнина "Известия".
Теги: Балахнин Ростов Краснодар
Сегодня, 11:17
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#5  D_14  Мытищи (Сегодня, 13:07)
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Болеет за:
«Краснодар»
ИГРА будет тяжелая для Краснодара - столица ЮФО уступать не любит...
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#4  Босх  Россия (Сегодня, 13:00)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Пока Валера рулит -будет всё хуже и хуже.
У него все команды "рассыпаются" по ходу чемпионата...
"Ростов" рассыпался..гол не могут забить...


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
#3  sparwik53  Виктор (Сегодня, 12:32)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо раньше времени хоронить Ростов, тем более будет и ответная игра.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#2  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 12:18)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
здесь ничейка, зенит проигрывает, ослы тоже и вот он свет в конце тоннеля )) а там выглядывает ехидная морда Глушакова в тени Карреры.

Рамсы попутал ?Это кубок.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:21)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
здесь ничейка, зенит проигрывает, ослы тоже и вот он свет в конце тоннеля )) а там выглядывает ехидная морда Глушакова в тени Карреры.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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