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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Алана Мамаева приехала в Тверской районный суд
Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева прибыла в здание Тверского районного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста футболиста на два месяца – до 8 февраля 2019 года.
Прессу и родных футболиста пустили в зал. Все заключенные сидят в одной застекленной "клетке". Алана Мамаева перед началом заседания суда подошла к мужу и что-то ему сказала. Напомним, что дела братьев Кокориных, Мамаева и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале.
"Спорт-Экспресс"
Прессу и родных футболиста пустили в зал. Все заключенные сидят в одной застекленной "клетке". Алана Мамаева перед началом заседания суда подошла к мужу и что-то ему сказала. Напомним, что дела братьев Кокориных, Мамаева и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале.
"Спорт-Экспресс"
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