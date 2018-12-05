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Алана Мамаева приехала в Тверской районный суд

Супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Алана Мамаева прибыла в здание Тверского районного суда Москвы, где будет рассмотрено ходатайство о продлении срока ареста футболиста на два месяца – до 8 февраля 2019 года.

Прессу и родных футболиста пустили в зал. Все заключенные сидят в одной застекленной "клетке". Алана Мамаева перед началом заседания суда подошла к мужу и что-то ему сказала. Напомним, что дела братьев Кокориных, Мамаева и приятеля хавбека "Краснодара" Александра Протасовицкого будут слушаться в одно время в одном зале.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 12:01
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#2  GS  Москва (Сегодня, 12:33)
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online

brysy,
Это сладкое слово - алименты!
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 12:28)
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Болеет за:
«Спартак»
А эта-та красотка чего припёрлась, она-же тут его уличила, что он нашёл себе шлюху, а сама притащилась, страшно становиться, что Мамай кинет её и останется она без всего и будет называться самой простой голодранкой.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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