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Адвокаты Кокориных: если ребят выпустят из-под стражи, это будет логично

Татьяна Стукалова и Вячеслав Барик, адвокаты Александра и Кирилла Кокориных, ответили на вопросы перед зданием суда, где сегодня проходит слушание их дела.

– Какой исход сегодня может быть самым лучшим?

Вячеслав Барик: – Если ребят выпустят из-под стражи, и суд изберет другую меру пресечения, что будет логично.

– Это будет УДО или полное освобождение?

Вячеслав Барик: – УДО – это когда приговор уже вынесен. Сейчас речь не об этом, пока что идет стадия предварительного следствия.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:11
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#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 13:27)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Нечего им делать на воле, пусть хлебают по полной иждивенцы за счет обнищания народа.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  brysy  москва (Сегодня, 12:32)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Избрать меру пресечения и подписку о не выезде, сослать на 101км. подъедаться в совхозе шофером.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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