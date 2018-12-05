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Адвокат Кокорина: Саше пишут только хорошее, поддерживают

Татьяна Стукалова, адвокат Александра Кокорина, ответила на вопросы журналистов перед зданием суда, где сегодня проходит слушание дела.

– Вы сказали, Александру много пишут. В основном, что и от кого?

- Только хорошее. Он говорит, что нет ни одного плохого письма. Люди очень поддерживают его – самые разные. В том числе те, кому Саша много помогал своими благотворительными программами, о которых никому не рассказывал.

– Он часто видится с женой?

– Как положено по закону.

– С детьми?

– Конечно, нет. Нельзя.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:26
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#1  ajax101  Москва (Сегодня, 12:56)
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Ну тогда переведите его в общую камеру - он там до суда не доживёт!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
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